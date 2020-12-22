Електроенергія. Фото: Istock

https://racurs.ua/ua/n148126-globalne-poteplinnya-pryzvede-do-energetychnoyi-kryzy-vcheni.html

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Зміни клімату, пов’язані з глобальним потеплінням, змусять людство створювати понад сотню нових електростанцій через брак електрики.

Вчені зазначають, що разом з тим, як буде зростати температура повітря, електростанції будуть не в змозі працювати в умовах спекотних днів. Про це повідомляє «Популярная механика».

Дослідники вважають, що теплові електростанції вже зараз змушені скорочувати кількість виробленої енергії в спекотні дні на понад 10% через обмеження системи охолодження. Причиною таких дій є те, що повітря і вода, що використовуються для охолодження станцій, занадто швидко нагріваються.

На думку вчених, це може стати великою проблемою в майбутньому, оскільки температура повітря буде тільки зростати, і все більше людей не зможуть користуватися кондиціонерами.

При глобальному потеплінні в 2 °C у порівнянні з доіндустріальним рівнем відключення електростанцій в спекотні дні можуть подвоїтися. Однак найстрашніше в цьому процесі це не вразливість інфраструктури, а те, що чим більше людей будуть користуватися кондиціонерами, тим більше парникових газів буде викидатися в атмосферу, що викличе тільки зворотний ефект — збільшення температури.

Зауважується, що вже у середині століття люди виявлять, що для поповнення втрат електроенергії через тепло може знадобитися 100−200 додаткових електростанцій середнього розміру. Тому виправити становище можливо лише в тому випадку, якщо перейти на поновлювані джерела енергії. Таким чином можна скоротити викиди парникових газів, що сповільнить глобальне потепління, а відповідно зменшить негативний вплив глобального потепління на енергетичну інфраструктуру.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що зміна клімату може послужити тому, що осінь як барвиста і яскрава пора року може практично припинити своє існування. Нове дослідження показує, що вже до кінця століття «золота осінь» скоротиться практично на тиждень.