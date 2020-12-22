Олексій Гуськов, фото: wikipedia.org

https://racurs.ua/ua/n148127-rosiyskogo-aktora-iedynorosa-ne-puskatymut-do-ukrayiny.html

Ракурс

Російського актора Олексія Гуськова внесли до переліку осіб, які створюють загрозу нацбезпеці України.

Лист про включення його до «чорного списку» надійшов від СБУ 11 грудня. Відповідним наказом Мінкульту від 21 грудня № 2415 російського актора було включено до переліку, інформують у прес-службі відомства.

Рішення було прийнято автоматично. Представники міністерства повідомили, що не мають повноважень у формуванні списку, а тому виконали вимогу СБУ.

Російський актор та продюсер Олексій Гуськов з 2001 року є членом політичної партії «Єдина Росія» («Единая Россия»).

Він неодноразово навідувався до Криму після незаконної окупації півострова. Окрім цього, актор був запрошеним гостем пропагандистських заходів Кремля та відверто підтримував міжнародну політику Володимира Путіна.

Зокрема, на фестивалі «Євразійський міст» Олексій Гуськов не стримував захвату від того, що український півострів незаконно став російським.

У численних інтерв’ю російський актор висловлював свою зневагу до української влади та історичних фактів. Зокрема, Гуськов заявляв, що Київ «ніколи не мав історичної цінності».

Ми ніколи не були братніми народами. «Мати міст руських — Київ» — це все легенди, — заявляв актор.

Раніше «Ракурс» повідомляв, що подальшу підтримку бойовиків на Донбасі з боку Росії пообіцяв Володимир Путін.