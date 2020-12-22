Кернеса поховають навпроти Кушнарьова

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Ракурс

Померлого мера Харкова Геннадія Кернеса поховають на міському кладовищі № 2. Його могила буде напроти поховання іншого мера міста — загиблого на полюванні Євгена Кушнарьова.

На алеї, де поховані відомі харків’яни, вже підготували місце для поховання Кернеса, повідомило «Суспільне».

Могила розташована на центральній алеї кладовища, поруч з могилами солдат Другої світової війни та навпроти поховань інших лідерів Харківщини — голови облдержадміністрації Олександра Масельського та мера і голови ОДА Кушнарьова.

Працівники ритуальної служби підготували хрест для могили Кернеса. Датою його смерті на табличці вказано 16 грудня.

Похорон заплановано о 13.30 23 грудня. Громадянська панахида проходитиме в Оперному театрі, з 9.00 до 13.00. Церемонія включатиме й релігійний обряд. Кернеса будуть відспівувати в кафедральному Благовіщенському соборі харківської єпархії УПЦ Московського патріархату.

Труну з тілом повезуть по вулиці Сумській, а рух в центрі міста перекриють.

Саме сценарій прощання з Кушнарьовим узятий за основу програми похорону Кернеса. З тією лише різницею, що в 2007 році церемонія прощання була куди пишнішою, ніж очікується в 2020 році.

Кушнарьов на момент своєї загибелі на полюванні був депутатом Верховної Ради і політиком всеукраїнського рівня. Тоді попрощатися з ним до Харкова прилетіли нардепи з різних фракцій і спікер парламенту Олександр Мороз, а прем'єр-міністр Віктор Янукович перервав офіційний візит до Туреччини, щоб встигнути на похорон.