Татаров против Сытника — НАБУ просит арестовать заместителя главы Офиса президента

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По делу, в котором фигурирует заместитель председателя Офиса президента Олег Татаров, для топ-чиновника будут требовать арест с правом внесения залога.

Директор Антикоррупционного бюро Артем Сытник заявил в эфире «Настоящего времени», что дата заседания суда, который изберет меру пресечения, пока неизвестна.

Как сообщила «Суспільному» пресс-секретарь Специализированной антикоррупционной прокуратуры Ольга Постолюк, САП должна утвердить меру, которую просит НАБУ. О деталях и сумме залога рассказать в САП пока не могут.

Напомним, что 21 декабря Татаров пришел в НАБУ. Он подтвердил, что получил подозрение от Антикоррупционного бюро и сообщил, что временно передал исполнение своих полномочий другому работнику ОПУ. При этом Татаров опроверг любую причастность к инкриминируемому ему преступлению.

Напомним, что Татаров проходит по делу застройщика Максима Микитася. НАБУ расследует его возможную причастность к фальсификации экспертизы по делу о завладение имуществом Национальной гвардии.

Татаров заявлял о намерении судиться против Сытника.