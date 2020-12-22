Татаров проти Ситника — НАБУ проситиме арештувати заступника голови Офісу президента, фото — Суспіьне

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У справі, в якій фігурує заступник голови Офісу президента Олег Татаров, для топ-чиновника вимагатимуть арешту з правом внесення застави.

Директор Антикорупційного бюро Артем Ситник заявив в ефірі «Настоящего времени», що дата засідання суду, який обере запобіжний захід, наразі невідома.

Як повідомила «Суспільному» речниця Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Ольга Постолюк, САП має затвердити запобіжний захід, який проситиме НАБУ. Про деталі та суму застави розповісти в САП поки не можуть.

Нагадаємо, що 21 грудня Татаров прийшов до НАБУ. Він підтвердив, що отримав підозру від Антикорупційного бюро та повідомив, що тимчасово передав виконання своїх повноважень іншому працівнику ОПУ. При цьому Татаров заперечив будь-яку причетність до інкримінованого йому злочину.

Нагадаємо, що Татаров проходить у справі забудовника Максима Микитася. НАБУ розслідує його можливу причетність до фальсифікації експертизи у справі заволодіння майном Національної гвардії.

Татаров заявляв про намір судитися проти Ситника.