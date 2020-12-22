Ініціаторам нових санкцій Росія заборонила в’їзд на свою територію

Росія заборонила в’їзд на свою територію ініціаторам санкцій, фото: Freepik

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Росія заборонила в’їзд на свою територію особам, «причетним до нагнітання антиросійської санкційної активності в межах ЄС».

Так у РФ відреагували на нові санкції Євросоюзу, запроваджені через отруєння опозиціонера Олексія Навального. Про це йдеться в повідомленні, оприлюдненому сьогодні, 22 грудня, прес-службою російського зовнішньополітичного відомства.

Раніше до МЗС РФ викликали послів Франції, Німеччини і Швеції, щоб вручити їм відповідну ноту. Саме ці країни були ініціаторами нових санкцій.

Євросоюз нещодавно запровадив санкції щодо шести осіб, котрих вважають причетними до отруєння Навального. Також під санкції потрапив російський Державний науково-дослідний інститут органічної хімії і технології, де, як вважається, була створена нервово-паралітична речовина «Новичок».

Санкції передбачають заборону на в’їзд до Євросоюзу та замороження наявних там банківських активів.

У сьогоднішньому повідомленні МЗС РФ ці санкції назвали «незаконними» і заявили, що при їх запровадженні не були надані докази відповідних звинувачень.

Недружні акції з боку західних країн і надалі будуть отримувати адекватну відповідь, — запевнили в російському МЗС.

Нагадаємо, Навальний нещодавно, видавши себе за одного з високопоставлених російських посадовців, зателефонував співробітнику ФСБ, котрий в розмові підтвердив свою причетність до його отруєння.