Инициаторам новых санкций Россия запретила въезд на свою территорию

Россия запретила въезд на свою территорию инициаторам санкций, фото: Freepik

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Россия запретила въезд на свою территорию лицам, «причастным к нагнетанию антироссийской санкционной активности в рамках ЕС».

Так в РФ отреагировали на новые санкции Евросоюза, введенные из-за отравления оппозиционера Алексея Навального. Об этом говорится в сообщении, обнародованном сегодня, 22 декабря, пресс-службой российского внешнеполитического ведомства.

Ранее в МИДе РФ вызвали послов Франции, Германии и Швеции, чтобы вручить им соответствующую ноту. Именно эти страны были инициаторами новых санкций.

Евросоюз недавно ввел санкции в отношении шести человек, которых считают причастными к отравлению Навального. Также под санкции попал российский Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии, где, как считается, было создано нервно-паралитическое вещество «Новичок».

Санкции предусматривают запрет на въезд в Евросоюз и замораживание имеющихся там банковских активов.

В сегодняшнем сообщении МИД РФ эти санкции назвали «незаконными» и заявили, что при их введении не были представлены доказательства соответствующих обвинений.

Недружелюбные акции со стороны западных стран и в дальнейшем будут получать адекватный ответ, — заверили в российском МИДе.

Напомним, Навальный недавно, выдав себя за одного из высокопоставленных российских чиновников, позвонил сотруднику ФСБ, который в разговоре подтвердил свою причастность к его отравлению.