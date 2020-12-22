Убийство. Фото: Istock

https://racurs.ua/n148119-privyazal-k-derevu-i-ostavil-umirat-obyavili-prigovor-banditu-na-hmelnitchine.html

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В Хмельницкой области к девяти годам лишения свободы приговорили уроженца Херсонщины, который вывез жителя города Каменец-Подольский в ​​лесополосу и оставил умирать привязанным к дереву.

В результате действий преступника мужчина скончался. Об этом сообщает пресс-служба Хмельницкой областной прокуратуры.

В мае 2017 года местный житель случайно нашел останки тела человека и части одежды в лесополосе возле села Каменка Каменец-Подольского района. Вследствие досудебного расследования установлено, что останки тела принадлежат 34-летнему жителю Каменец-Подольского, с которым родные потеряли связь в марте 2016 года.

Во время следствия правоохранители выяснили, что мужчины выехали за город, чтобы выяснить отношения подальше от посторонних глаз. Запугивая оружием, ранее судимый за насильственные преступления 24-летний херсонец привязал потерпевшего веревкой и скотчем к дереву, и оставил его умирать.

Вину подозреваемого было полностью доказано в суде. Так, мужчину признали виновным в преступлениях, предусмотренных ч. 3 ст. 146 (незаконное лишение свободы человека, с применением оружия, повлекшее тяжкие последствия), ч. 3 ст. 135 (оставление в опасности, повлекшее смерть потерпевшего) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием) Уголовного кодекса Украины. Он приговорен к девяти годам лишения свободы.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Киеве местный житель убил ножом своего шестилетнего сына и поджег квартиру, чтобы скрыть следы преступления. Он, игнорируя просьбу бывшей жены и работников спецслужб открыть дверь, поджег жилище.