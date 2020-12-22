ПЦР-тесты. Фото: slovoidilo.ua

https://racurs.ua/n148117-pcr-sistemy-v-ukraine-nacelyat-na-novyy-shtamm-koronavirusa.html

Ракурс

ПЦР-тестирование в Украине планируют изменить, чтобы определять новый штамм коронавируса.

Об этом сообщил заместитель главы Министерства здравоохранения Виктор Ляшко во время брифинга во вторник, 22 декабря.

В конце декабря Центр общественного здоровья соберет всех производителей тест-систем ПЦР, а также поставщиков и расскажет об изменении праймеров для того, чтобы изменить наши ПЦР-системы и чтобы добавить мишень, которая будет вылавливать белок нового вируса, — заявил Ляшко.

Великобритания 27 декабря должна опубликовать исследования об изменении праймеров — короткий фрагмент ДНК- или РНК-мишени нового коронавируса.

Напомним, тестирование на коронавирус отныне может проходить по-новому благодаря новой разработке. Так, украинские ученые из Института молекулярной биологии и генетики разработали новый ПЦР-тест на коронавирус, который однозначно может определить наличие у организма еще и штаммы гриппа.

Продолжительность выполнения этого ПЦР-теста составляет шесть часов. По мнению ученых, в связи с началом сезонной эпидемии гриппа, такой тест может быть актуальным и нужным.

Ранее «Ракурс» сообщал, что за минувшие сутки, 21 декабря, коронавирус был обнаружен у 8 тыс. 513 украинцев.