Коронавирус. Фото: Istock

https://racurs.ua/n148077-unikalnyy-pcr-test-razrabotali-ukrainskie-uchenye-foto.html

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Тестирование на коронавирус отныне может проходить по-новому благодаря новой разработке. Так, украинские ученые из Института молекулярной биологии и генетики разработали новый ПЦР-тест на коронавирус, который однозначно может определить наличие у организма еще и штаммы гриппа.

Продолжительность выполнения этого ПЦР-теста составляет шесть часов. Об этом ученые сообщают в своем Facebook.



Отмечается, что кроме коронавируса тест также определяет присутствие штаммов, А и В гриппа. По мнению ученых, в связи с началом сезонной эпидемии гриппа, такой тест может быть актуальным и нужным.

По их словам, новые ПЦР-тесты были протестированы на образцах от больных, которые были переданы Центром общественного здоровья в Киеве. Изобретатели выразили надежду, что Министерство здравоохранения проявит интерес к изобретению, и начнет закупать разработку для тестирования населения.



Сейчас ученые завершают разработку теста, который позволит в процессе одного анализа определить наличие в организме человека сразу пяти вирусов, в частности, очень опасных для детей — риновируса и кори.

Отметим, что Минздрав с 19 декабря вводит новый алгоритм тестирования на коронавирус. Теперь делать тест будут и людям с признаками острой респираторной вирусной инфекции. До этого ПЦР-диагностику проводили только лицам с подозрением на коронавирус.

Напомним, ранее мы сообщали, что сверхчувствительный антигенный тест на коронавирус представили в Украине. Новую иммуноферментную тест-систему SARS-CoV-2-Ag-R для прямого обнаружения антигена коронавируса SARS-CoV-2 разработало предприятие «Диапроф-Мед». Эта система в 75 раз чувствительнее чем один из лучших в мире тестов на антиген и минимум в 5−10 раз дешевле.