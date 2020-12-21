Коронавірус. Фото: Istock

https://racurs.ua/ua/n148077-unikalnyy-plr-test-rozrobyly-ukrayinski-naukovci-foto.html

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Тестування на коронавірус відтепер можна проводити по-новому завдяки новій розробці. Так, українські учені з Інституту молекулярної біології і генетики розробили новий ПЛР-тест на коронавірус, який однозначно може визначити наявність в організму штамів грипу.

Тривалість виконання цього ПЛР-тесту складає шість годин. Про це науковці повідомляють у своєму Facebook.

Зазначається, що окрім коронавірусу тест також визначає присутність штамів, А і В вірусу грипу. На думку вчених, у зв’язку з початком сезонної епідемії грипу, такий тест може бути актуальним та потрібним.

За їхніми словами, нові ПЛР-тести були протестовані на зразках від хворих, які булі передані Центром громадського здоров’я у Києві. Винахідники виразили надію, що Міністерство охорони здоров’я проявить цікавість до винаходу, та почне закупати розробку для тестування населення.

Наразі вчені завершують розробку тесту, який дозволить в процесі одного аналізу визначити наявність в організмі людини відразу п’яти вірусів, зокрема, дуже підступних щодо дітей — риновірусу та кору.

Наголосимо, що МОЗ з 19 грудня вводить новий алгоритм тестування на коронавірус. Тепер робити тест будуть і людям з ознаками гострої респіраторної вірусної інфекції. До цього ПЛР-діагностику проводили тільки особам з підозрою на коронавірус.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що надчутливий антигенний тест на коронавірус представили в Україні. Нову імуноферментну тест-систему SARS-CoV-2-Ag-R для прямого виявлення антигену коронавірусу SARS-CoV-2 розробило підприємство «Діапроф-Мед». Ця система у 75 разів чутливіша за один із найкращих у світі тестів на антиген і мінімум у 5−10 разів дешевша.