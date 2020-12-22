Кейт Миддлтон. Фото: HELLO

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Кейт Миддлтон, герцогиня Кембриджская, нарушила карантин вместе с мужем принцем Уильямом и детьми, несмотря на то, что в Великобритании бушует новый штамм коронавируса.

Королевская семья совершила нелегальную прогулку, нарушив правила самоизоляции. Об этом сообщает Daily Mail.

Так, сообщается, что в связи с новым штаммом коронавируса, в стране ужесточили ограничения, запретив жителям Лондона и нескольких регионов Великобритании встречаться с другими семьями — видеться можно только на открытом воздухе, и лишь с одним человеком.

В список яростных нарушителей попала королевская семья — принц Уильям, Кейт Миддлтон, их дети — принц Джордж, принцесса Шарлотта и принц Луи. Они провели встречу с принцем Эдвардом и графиней Софи, а также их детьми — Луизой и Джеймсом.

Общая численность компании составила девять человек, что противоречит новым правилам, которые были введены в стране из-за коронавируса. Все они были замечены во время прогулки в Норфолке на территории поместья Сандригем. В то же время само поместье подпадает под целый ряд ограничений, таких как — можно видеться со знакомыми, с которыми не живете вместе, только на улице, и в группе, численностью не более шести человек, включая детей.





Теперь полиция Великобритании может принимать меры против нарушителей. За первое нарушение королевским особам могут вручить штраф в размере 200 фунтов стерлингов, за каждое следующее нарушение их ожидает значительное увеличение суммы штрафа.

Напомним, ранее мы сообщали, что принц Уильям с женой Кейт Миддлтон и тремя детьми будут праздновать Рождество отдельно от родителей и сестры герцогини Кембриджской. Ранее супруги в первый день Рождества собирались с семьей сестры Кейт Пиппой и родителями — 71-летним Майком и 65-летней Кэрол Миддлтонами, чтобы дать им возможность увидеть всех четырех внуков.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон 25 декабря проведут с принцем Джорджем, принцессой Шарлоттой и самым младшим принцем Луи, поскольку в Великобритании на праздники будут действовать жесткие карантинные ограничения. Изначально планировалось, что герцог и герцогиня Кембриджские вместе с детьми посетят на Рождество дом Миддлтонов в Беркшире. Однако в этом году многие британские семьи заявили об «отмене Рождества» и традиционного семейного застолья из-за неожиданного коронавирусного локдауна.