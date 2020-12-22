Алексей Навальный, фото: zPost.me

https://racurs.ua/n148116-otravlenie-navalnogo-v-fsb-otreagirovali-na-obvineniya-zaderjaniem-ego-soratnikov-video.html

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Российские силовики по-своему отреагировали на обвинения в причастности к отравлению оппозиционера Алексея Навального, которые тот выдвинул в своих недавних расследованиях.

В ФСБ РФ все обвинения Навального отвергают и заявляют о «антироссийских акциях», якобы совершенные «иностранными спецслужбами» в рамках этого расследования оппозиционера, сообщает издание Meduza.

В то же время состоялось ряд задержаний связанных с ним лиц.

Так, полиция Москвы задержала, а впоследствии отпустила без предъявления обвинений сотрудницу основанного Навальным Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любовь Соболь. Впрочем, пока не известно, открыли ли относительно нее уголовное дело.

Соболь задержали вечером 21 декабря возле дома вероятного сотрудника ФСБ Константина Кудрявцева, который, согласно недавнему видео Навального «Я позвонил своему убийце. Он признался», причастен к его отравлению.

Отмечается, что Соболь пыталась поговорить с Кудрявцевым и звонила в его квартиру, однако тот вызвал полицию. В полиции ее пытались допросить в рамках досудебной проверки по уголовному делу о нарушении неприкосновенности жилища. В ночь на 22 декабря ее отпустили.

Генералы и знаменитый МКР (московский уголовный розыск — ред.) много часов ломали голову что же со мной, которая ничего не нарушила, делать, — отметила впоследствии Соболь.

Также возле дома Кудрявцева задержали сотрудника предвыборного штаба Соболь Константина Распопова, а у здания полиции, где держали Соболь, задержали сотрудников YouTube-канала «Навальный Live» Ольгу Ключникову и Якима Керимова. К ним отказывались пускать адвокатов.

Любовь Соболь вышла из машины и ее задержали. pic.twitter.com/Hkcrqvbfw2 — Тот самый Мартин (@martin_camera) December 21, 2020

Отмечается, что всех троих задержанных оставили в полиции на 48 часов до суда по административной статьи о неповиновении законному распоряжению полицейского.

Кроме того, сообщается о случаях задержаний активистов, проводили пикеты с лозунгами, которые критиковали ФСБ.

Напомним, Навальный считает, что его отравлением руководил лично президент РФ Владимир Путин.