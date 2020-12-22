Олексій Навальний, фото: zPost.me

https://racurs.ua/ua/n148116-otruiennya-navalnogo-u-fsb-vidreaguvaly-na-zvynuvachennya-zatrymannyam-yogo-soratnykiv-video.html

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Російські силовики по-своєму відреагували на звинувачування в причетності до отруєння опозиціонера Олексія Навального, котрі той висунув у своїх нещодавніх розслідуваннях.

У ФСБ РФ всі обвинувачення Навального відкидають і заявляють про «антиросійські акції», нібито здійснені «іноземними спецслужбами» в межах цього розслідування опозиціонера, повідомляє видання Meduza.

Натомість відбулася низка затримань пов’язаних з ним осіб.

Так, поліція Москви затримала, а згодом відпустила без пред’явлення звинувачень співробітницю заснованого Навальним Фонду боротьби з корупцією (ФБК) Любов Соболь. Втім, наразі не відомо, чи відкрили стосовно неї кримінальну справу.

Соболь затримали ввечері 21 грудня біля будинку ймовірного співробітника ФСБ Костянтина Кудрявцева, котрий, згідно з нещодавнім відео Навального «Я подзвонив своєму вбивці. Він зізнався», причетний до його отруєння.

Зазначається, що Соболь намагалася поговорити з Кудрявцевим та дзвонила в його квартиру, однак той викликав поліцію. У поліції її намагалися допитати в межах досудової перевірки за кримінальною справою про порушення недоторканості житла. В ніч на 22 грудня її відпустили.

Генерали і знаменитий МКР (московський карний розшук — ред.) багато годин ламали голову що ж зі мною, яка нічого не порушила, робити, — зазначила згодом Соболь.

Також біля будинку Кудрявцева затримали співробітника передвиборного штабу Соболь Костянтина Распопова, а біля будівлі поліції, де тримали Соболь, затримали співробітників YouTube-каналу «Навальний Live» Ольгу Ключникову і Якима Керімова. До них відмовлялися пускати адвокатів.

Любовь Соболь вышла из машины и ее задержали. pic.twitter.com/Hkcrqvbfw2 — Тот самый Мартин (@martin_camera) December 21, 2020

Зазначається, що всіх трьох затриманих залишили в поліції на 48 годин до суду за адміністративною статтею про непокору законному розпорядженню поліцейського.

Крім того, повідомляється про випадки затримань активістів, котрі проводили пікети з лозунгами, які критикували ФСБ.

Нагадаємо, Навальний вважає, що його отруєнням керував особисто президент РФ Володимир Путін.