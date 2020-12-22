Кейт Міддлтон. Фото: HELLO

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Кейт Міддлтон, герцогиня Кембриджська, порушила карантин разом з чоловіком принцом Вільямом і дітьми, попри те, що в Великобританії лютує новий штам коронавірусу.

Королівська родина зчинила нелегальну прогулянку, порушивши правила самоізоляції. Про це повідомляє Daily Mail.

Так, повідомляється, що у зв’язку з новим штамом коронавірусу, в країні посилили обмеження, заборонивши жителям Лондона і декількох регіонів Великої Британії зустрічатися з іншими сім’ями — бачитися можна тільки на відкритому повітрі, і лише з однією людиною.

У список лютих порушників потрапила королівська родина — принц Вільям, Кейт Міддлтон, їхні діти — принц Джордж, принцеса Шарлотта і принц Луї. Вони провели зустріч з принцом Едвардом і графинею Софі, а також їхніми дітьми — Луїзою і Джеймсом.



Загальна чисельність компанії склала дев’ять осіб, що суперечить новим правилам, які були введені в країні через коронавірус. Всі вони були помічені під час прогулянки в Норфолку на території маєтку Сандригем. Водночас сам маєток підпадає під цілу низку обмежень, таких як — можна бачитися зі знайомими, з якими не живете разом, тільки на вулиці, і в групі, чисельністю не більше шести осіб, включаючи дітей.

Тепер поліція Великої Британії може вживати заходи проти порушників. За перше порушення королівським особам можуть вручити штраф в розмірі 200 фунтів стерлінгів, за кожне наступне порушення їх очікує значне збільшення суми штрафу. Поки що невідомо, чи доведеться королівській сім’ї поповнювати казну через необачний вчинок.



Користувачі мережі досить агресивно налаштовані проти такої легковажності родичів Єлизавети II.

Вони постійно порушують всі правила, та явно можуть подорожувати, куди хочуть. Виїхав з Лондона в Сандрингем. Знову ізольований у своєму багатому маленькому білому сільському світі, — обурюється коментатор.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли , що принц Вільям з дружиною Кейт Міддлтон і трьома дітьми святкуватимуть Різдво окремо від батьків і сестри герцогині Кембриджської. Раніше подружжя в перший день Різдва збиралося разом з сім'єю сестри Кейт Піппою і батьками — 71-річним Майком і 65-річної Керол Міддлтон, щоб дати їм можливість побачити всіх чотирьох онуків.

Принц Вільям і Кейт Міддлтон 25 грудня проведуть з принцом Джорджем, принцесою Шарлоттою і наймолодшим принцом Луі, оскільки в Великій Британії на свята будуть діяти жорсткі карантинні обмеження. Спочатку планувалося, що герцог і герцогиня Кембриджські разом з дітьми відвідають на Різдво будинок Міддлтон в Беркширі. Однак в цьому році багато британських сімей заявили про «скасування Різдва» і традиційного сімейного застілля через несподіваний коронавірусний локдаун.