ПЛР-тести. Фото: slovoidilo.ua

https://racurs.ua/ua/n148117-plr-systemy-v-ukrayini-nacilyat-na-novyy-shtam-koronavirusu.html

Ракурс

ПЛР-тестування в Україні планують змінити, аби виявляти новий штам коронавірусу.

Про це повідомив заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко під час брифінгу у вівторок, 22 грудня.

В кінці грудня Центр громадського здоров’я збере всіх виробників тест-систем ПЛР, а також постачальників і розповість про зміну праймерів для того, щоб змінити наші ПЛР-системи та щоб додати мішень, яка буде виловлювати білок нового вірусу, — сказав Ляшко.

Велика Британія 27 грудня повинна опублікувати дослідження про зміну праймерів — короткий фрагмент ДНК- або РНК-мішені нового коронавірусу.

Нагадаємо, тестування на коронавірус відтепер можна проводити по-новому завдяки новій розробці. Так, українські учені з Інституту молекулярної біології і генетики розробили новий ПЛР-тест на коронавірус, який однозначно може визначити наявність в організму штамів грипу.

Тривалість виконання цього ПЛР-тесту складає шість годин. На думку вчених, у зв’язку з початком сезонної епідемії грипу, такий тест може бути актуальним та потрібним.

Раніше «Ракурс» повідомляв, що за минулу добу, 21 грудня, коронавірус виявили у 8 тис. 513 українців.