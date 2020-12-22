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Ракурс
Вбивство. Фото: Istock

Прив’язав до дерева і залишив помирати — оголосили вирок бандиту на Хмельниччині

22 гру 2020, 13:21
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На Хмельниччині до дев’яти років позбавлення волі засудили уродженця Херсонщини, який вивіз мешканця міста Кам’янець-Подільській у лісосмугу та залишив помирати прив’язаним до дерева.

Внаслідок дій злочинця чоловік помер. Про це повідомляє прес-служба Хмельницької обласної прокуратури.

У травні 2017 року місцевий житель випадково знайшов рештки тіла людини та частини одягу у лісосмузі неподалік села Кам’янка Кам’янець-Подільського району. Внаслідок досудового розслідування встановлено, що залишки тіла належать 34-річному мешканцю Кам’янця-Подільського, з яким рідні втратили зв’язок у березні 2016 року.

Під час слідства правоохоронці з’ясували, що чоловіки виїхали за місто аби з’ясувати стосунки якомога далі від сторонніх очей. Залякуючи зброєю, раніше судимий за насильницькі злочини 24-річний херсонець прив’язав потерпілого мотузкою і скотчем до дерева, і залишив його помирати.


Провину підозрюваного було повністю доведено у суді. Так, чоловіка визначили винним у злочинах, передбачених ч. 3 ст. 146 (незаконне позбавлення волі людини, із застосуванням зброї, що спричинило тяжкі наслідки), ч. 3 ст. 135 (залишення в небезпеці, що спричинило смерть потерпілого) та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю) Кримінального кодексу України. Його засуджено до дев’яти років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що у Києві місцевий житель вбив ножем свого шестирічного сина та підпалив квартиру, щоб приховати сліди злочину. Він, ігноруючи прохання колишньої дружини та працівників спецслужб відкрити двері, підпалив житло.

Джерело: Ракурс


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