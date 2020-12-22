Вода у Крим — в Кабміні назвали умови, за яких напоять окупований півострівhttps://racurs.ua/ua/n148134-voda-u-krym-v-kabmini-nazvaly-umovy-za-yakyh-napoyat-okupovanyy-pivostriv.htmlРакурс
В уряді заявили, що поставки води в окупований Росією Криму можуть бути тільки у випадку гуманітарної катастрофи, оголошеної міжнародними організаціями, та під контролем гуманітарних місій, в інших випадках — вода буде тільки після деокупації.
Про це заявив міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков в інтерв’ю «Суспільному».
Він повідомив, що на півострові запасів питної води для мирного населення достатньо. І саме для його потреб водопостачання може відновитися.
Коли гуманітарна місія ООН, Червоного Хреста вийде і скаже, що є гуманітарна катастрофа і цивільне населення потерпає, тоді буде направлено гуманітарні конвої, вода в цистернах, під контролем гуманітарних місій. Ніхто не буде поїти водою військові бази, виробництво мілітаризованого Криму, — повідомив Резніков.
Після окупації Криму Росією постачання води до Криму через Північно-Кримський канал, що з'єднує Дніпро з півостровом було припинене. Наразі запаси води на півострові поповнюються з водосховищ і підземних джерел.
Кримські екологи неодноразово заявляли, що регулярне використання підземних джерел веде до засолення ґрунту. Через посуху та обміління водойм з 24 серпня кілька районів Криму і Сімферополь отримують воду за графіками.
Раніше президент Росії Володимир Путін визнав, що у Криму достатньо власних запасів прісної води.
Повідомлялося, що окупаційна влада збирається побудувати новий водозабір на річці Бельбек у Севастополі.