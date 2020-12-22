Окончательный технический отчет о катастрофе самолета МАУ обнародовал Иран

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Окончательный технический отчет о катастрофе самолета МАУ в Тегеране представила Организация гражданской авиации Ирана.

Отчет о катастрофе рейса PS752 «Международных авиалиний Украины», который был сбит после вылета из аэропорта в столице Ирана 8 января, был передан в понедельник во время видеоконференции представителям стран, граждане которых погибли в результате авиакатастрофы самолета. Об этом пишет иранское информагентство Tasnim News Agency.

Следственная группа по авиационным катастрофам иранской Организации гражданской авиации опубликовала окончательный технический отчет о катастрофе украинского лайнера в понедельник, — указано в сообщении СМИ.

Участники вебинара также провели ряд бесед о техническом отчете. Однако сегодня на официальном сайте Организации гражданской авиации Ирана анонс о публикации документа отсутствует. Исламская республика анонсировала публикацию отчета еще 21 декабря.

Государственный департамент работает над тем, чтобы сделать ситуацию максимально прозрачной, — заявил в понедельник представитель Министерства иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде.



В конце ноября Тегеран подтвердил готовность выплатить компенсации за сбитый украинский самолет. В то же время заместитель главы МИД Евгений Енин сообщил, что для того, чтобы перейти к вопросу компенсаций, Украине нужно максимально четко понимать, что на самом деле произошло в ночь катастрофы самолета.

Напомним, самолет авиакомпании «Международные авиалинии Украины» рейса PS752 из Тегерана в Киев был сбит вскоре после вылета из международного аэропорта столицы Ирана утром 8 января. Погибли все 176 человек, находившихся на его борту, — 167 пассажиров и девять членов экипажа. Среди погибших — граждане семи стран. Утром 11 января, после нескольких дней возражений, в Иране официально признали, что украинский пассажирский самолет был ошибочно сбит зенитно-ракетным комплексом ПВО Ирана.