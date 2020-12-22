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Ан-26 разбился в Харьковской области в сентябре, фото: МВД

Падение Ан-26 — командиру воинской части избрали меру пресечения

22 дек 2020, 17:15
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Печерский райсуд Киева избрал меру пресечения Вячеславу Глазунову — начальнику воинской части А-4104 в Чугуеве на Харьковщине, где вечером 25 сентября разбился самолет Ан-26 с курсантами. Эта авиакатастрофа унесла жизни 26 военных.

Глазунову избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток. Об этом сообщает «Громадське».

Глазунова следствие обвиняет в халатности и нарушении подготовки и правил полетов.

Вячеслав Глазунов в Печерском суде, фото: «Громадське»

Отмечается, что, по информации следствия, Глазунов разрешил проведение так называемых конвейерных полетов — когда самолет после совершения одного вылета не останавливается, а конвейером выполняет следующий.

По мнению следствия, из-за этого экипаж Ан-26 не смог оперативно решить проблему с отказом двигателя.

Если бы все было по правилам, сработал бы датчик — и командир экипажа принял бы решение остановиться, — отметил следователь Государственного бюро расследований (ГБР) Иван Пузыревский.

По словам Пузыревского, из-за конвейерных полетов после срабатывания соответствующего датчика у экипажа не было возможности безопасно прекратить полет еще на земле.

Поэтому он был вынужден взлетать, — отметил следователь.

Также, по мнению следствия, свою роль в трагедии сыграло увеличение количества мест в самолете с 10 до 18. Прокуроры отмечают, что на борту было всего 10 парашютов и 10 кислородных масок.

Зато адвокат Глазунова заявил, что его подзащитный не должен был утверждать план полетов и не делал этого, а самолет допускается к полетам не по количеству мест в нем, а по показателю общего веса, который не был увеличен.


Напомним, 26 сентября МВД обнародовало видео момента авиакатастрофы в Харьковской области.


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