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Ракурс
ФОПи влаштують протест на концерті “95 кварталу”

ФОПи влаштують протест на концерті «95 кварталу» (ВІДЕО)

22 гру 2020, 18:25
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Протести ФОПів поновилися у Києві 22 грудня. Збиратися на безстрокову акцію підприємці обіцяють доти, доки влада не скасує обов’язкове запровадження касових апаратів з 1 січня 2021 року.

Підприємці також зазначають, що допомога у 8 тис. грн жодним чином не покращить їхнє фінансове становище та вимагають скасування локдауну у січні. Про це рух SaveФОП повідомляє на своїй Facebook-сторінці.

Після цього ми підемо до палацу «Україна», де відбувається концерт «Кварталу-95». Будемо звертатися до друзів та колег Зеленського, щоб вони вжили заходів. Вони причетні до того, що підприємці мерзнуть, — цитує «Громадське» керівника акції протесту «SaveФОП» Сергія Доротича.


Нагадаємо, у листопаді-грудні біля Верховної Ради періодично тривають акції протесту власників малого бізнесу. Підприємці вимагають відстрочки запровадження касових апаратів для ФОП, яке ще торік підтримала Верховна Рада задля «детінізації доходів» фізосіб-підприємців.

Попередня масова акція протесту 15 грудня закінчилася штовханиною з правоохоронцями — підприємці намагалися встановити намети на Майдані, проте поліція завадила їхнім планам.

Джерело: Ракурс


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