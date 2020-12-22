ФОПи влаштують протест на концерті “95 кварталу”

https://racurs.ua/ua/n148144-fopy-vlashtuut-protest-na-koncerti-95-kvartalu-video.html

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Протести ФОПів поновилися у Києві 22 грудня. Збиратися на безстрокову акцію підприємці обіцяють доти, доки влада не скасує обов’язкове запровадження касових апаратів з 1 січня 2021 року.

Підприємці також зазначають, що допомога у 8 тис. грн жодним чином не покращить їхнє фінансове становище та вимагають скасування локдауну у січні. Про це рух SaveФОП повідомляє на своїй Facebook-сторінці.

Після цього ми підемо до палацу «Україна», де відбувається концерт «Кварталу-95». Будемо звертатися до друзів та колег Зеленського, щоб вони вжили заходів. Вони причетні до того, що підприємці мерзнуть, — цитує «Громадське» керівника акції протесту «SaveФОП» Сергія Доротича.

Нагадаємо, у листопаді-грудні біля Верховної Ради періодично тривають акції протесту власників малого бізнесу. Підприємці вимагають відстрочки запровадження касових апаратів для ФОП, яке ще торік підтримала Верховна Рада задля «детінізації доходів» фізосіб-підприємців.

Попередня масова акція протесту 15 грудня закінчилася штовханиною з правоохоронцями — підприємці намагалися встановити намети на Майдані, проте поліція завадила їхнім планам.