У поліції Білорусі закінчилися авто — фотографу дали сім діб і сказали на таксі їхати в СІЗО

https://racurs.ua/ua/n148143-u-policiyi-bilorusi-zakinchylysya-avto-fotografu-daly-sim-dib-i-skazaly-na-taksi-yihaty-v-sizo.html

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Протести і арешти активістів тривають в Білорусі. Кілька днів тому влада затримала 20-річного фотографа видання «Наша Нива» Шуру Пилипович-Сущіц. З 21 грудня вона перебуває в ізоляторі, куди її відвезли батьки на власному авто, оскільки у поліції не знайшлося транспорту, а дільничний «пропонував скористатися громадським».

Наступні сім діб вона відбуватиме арешт за роботу на марші пам’яті Романа Бондаренка. Про це сьогодні пише «Наша Нива».

Пилипович-Сущіц затримали в момент, коли їй вдалося дістати фотоапарат. Потім фотокореспонденту доставили в одне з мінських РВВС, де склали протокол за участь у «несанкціонованій акції». Незабаром її відпустили, а через кілька днів суддя заочно засудила фотографа до семи діб арешту.

Так вийшло, що у РВВС немає вільної машини. Тому дільничний запропонував їхати на Окрестіна (ізолятор у Мінську — ред.) на таксі або маршруткою. Ми домовилися, що нас до Окрестіна підкине мій батько. Ситуація просто трагікомічна. Мій батько на своїй машині, своїми руками повезе мене за ґрати. Дільничний поставився до мене навіть з якоюсь турботою. Почав розмовляти зі мною білоруською. Радив відбути покарання до Нового року, — написала Шура Пилипович-Сущіц.

Сьогодні ми (батьки, друзі, колеги) відвезли Шуру на Окрестіна до неділі — у поліції навіть транспорту немає, дільничний пропонував їхати громадським, — написав у Фейсбук Сергій Пилипович.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що президент Білорусі Олександр Лукашенко наказав силовикам розігнати черговий мітинг у країні. Правоохоронці оточили «Марш мудрості» у столиці Білорусі Мінську і затримували учасників. У марші брали участь переважно люди похилого віку.