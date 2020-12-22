Страх перед коронавірусом довів жителя Кривого Рогу до самогубства

В Україні триває епідемія коронавірусу

https://racurs.ua/ua/n148141-strah-pered-koronavirusom-doviv-jytelya-kryvogo-rogu-do-samogubstva.html

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Самогубство вчинив житель міста Кривого Рогу Дніпропетровської області через страх заразитися коронавірусною хворобою COVID-19.

Він залишив передсмертну записку та порізав собі вени на руках канцелярським ножем, повідомляє видання «Дніпро Оперативний» з посиланням на інформовані джерела.

Не можу більше впорається зі страхами до коронавірусу, самотність дістала, пишу в здоровому глузді і при пам’яті, — йдеться в записці. — Тіло залиште в морзі для лікарів.



Зазначається, що правоохоронці, котрі прибули за викликом, слідів насильницької смерті на тілі померлого не виявили.

Нагадаємо, за весь час епідемії коронавірусу в Україні офіційно зафіксовано вже майже 980 тис. випадків COVID-19. Померли від цієї хвороби вже майже 17 тис. осіб.