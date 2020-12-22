Військові льотчики звернулися до Зеленського через підозру командувачу Повітряних сил — деталі

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У справі про катастрофу Ан-26 поблизу Чугуєва під час військових навчань підозру оголосили командувачу Повітряних сил ЗСУ генерал-полковнику Сергію Дроздову. У відповідь військовослужбовці Повітряних сил звернулися до керівництва держави та правоохоронних органів із відкритим листом, в якому стали на захист Дроздова.

Звернення було оприлюднено у Фейсбук у вівторок, 22 грудня.

Документ адресований:

президенту України — верховному головнокомандувачу Збройних сил України;

голові Верховної Ради;

секретарю Ради національної безпеки і оборони України;

генеральному прокурору;

голові Верховного суд;

голові Служби безпеки України;

директору Державного бюро розслідувань.

Оголошення підозри командувачу Повітряних сил військові назвали «ознакою глибокої деформації суспільної свідомості й падіння моральності».

Звинувачення генерала Дроздова — професіонала, який має за своїми плечима понад 2,6 тис. год льотної роботи, освоїв практично усі типи літаків і вертольотів, що стоять на озброєнні Повітряних сил, є льотчиком-снайпером, визнаним фахівцем військової авіації, у нехтуванні питаннями безпеки польотів, порушенні правил організації льотної підготовки, службовій недбалості є вершиною цинізму та безпринципності… Офіцерська честь і службова репутація враз заплямовується недоброчесними і некомпетентними «розслідувачами» і «експертами», — йдеться у зверненні.

Також військові ПС констатували, що особовий склад української армії «потребує захисту, підтримки і гарантій безпеки». Під зверненням поставили підписи понад 30 військових.

Нагадаємо, 25 вересня 2020 року близько 20.45 при виконанні планового навчального польоту біля міста Чугуїв у Харківській області зазнав катастрофи літак Ан-26Ш Харківського національного університету Повітряних сил ім. Кожедуба. На борту перебувало семеро членів екіпажу, включно з офіцерами, та 20 курсантів. Літак розбився поруч з автодорогою та загорівся, 26 осіб загинуло. Двоє курсантів встигли покинути літак. Одного з них — В’ячеслава Золочевського — у стані середньої тяжкості доправили у лікарню. Другий курсант, який отримав опіки близько 90% поверхні тіла, помер 26 вересня.

За фактом падіння літака ДБР розпочало кримінальне провадження про порушення правил польотів і підготовки до них, що спричинило катастрофу й тяжкі наслідки (ст. 416 КК України).