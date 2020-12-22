Военные летчики обратились к Зеленскому из-за подозрения командующему Воздушными силами

https://racurs.ua/n148140-voennye-letchiki-obratilis-k-zelenskomu-iz-za-podozreniya-komanduuschemu-vozdushnymi-silami.html

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По делу о катастрофе Ан-26 близ Чугуева во время военных учений подозрение объявили командующему Воздушных сил ВСУ генерал-полковнику Сергею Дроздову. В ответ военнослужащие Воздушных сил обратились к руководству государства и правоохранительных органов с открытым письмом, в котором стали на защиту Дроздова.

Обращение было обнародовано в Фейсбук во вторник, 22 декабря.

Документ адресован:

президенту Украины — верховному главнокомандующему ВСУ;

главе Верховной Рады;

секретарю Совета национальной безопасности и обороны Украины;

генеральному прокурору;

председателю Верховного суда;

главе Службы безопасности Украины;

директору Государственного бюро расследований.

Подозрение Дроздову военные назвали «признаком глубокой деформации общественного сознания и падением нравственности».

Обвинения генерала Дроздова — профессионала, который имеет за своими плечами более 2,6 тыс. ч летной работы, освоил практически все типы самолетов и вертолетов, стоящих на вооружении Воздушных сил, является летчиком-снайпером, признанным специалистом военной авиации, в пренебрежении вопросами безопасности полетов, нарушении правил организации летной подготовки, служебной халатности, является вершиной цинизма и беспринципности… На офицерской чести и служебной репутации сразу ставят пятно недобросовестные и некомпетентные «расследователи» и «эксперты», — говорится в обращении.

Также военные ПС констатировали, что личный состав украинской армии «нуждается в защите, поддержке и гарантиях безопасности». Под обращением поставили подписи свыше 30 военных.

Напомним, 25 сентября около 20.45 при выполнении планового учебного полета близ города Чугуев в Харьковской области потерпел крушение самолет Ан-26Ш Харьковского национального университета Воздушных сил им. Кожедуба. На борту находились семь членов экипажа, включая офицеров, и 20 курсантов. Самолет разбился рядом с автодорогой и загорелся, 26 человек погибли. Два курсанта успели покинуть самолет. Одного из них — Вячеслава Золочевского — в состоянии средней тяжести доставили в больницу. Второй курсант, который получил ожоги около 90% поверхности тела, умер 26 сентября.

По факту падения самолета ГБР начало уголовное производство о нарушении правил полетов и подготовки к ним, повлекшее катастрофу и тяжкие последствия (ст. 416 УК Украины).