Страх перед коронавирусом довел жителя Кривого Рога до самоубийства

В Украине продолжается эпидемия коронавируса, фото:

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Самоубийство совершил житель Кривого Рога Днепропетровской области из-за страха заразиться коронавирусной болезнью COVID-19.

Он оставил предсмертную записку и порезал себе вены на руках канцелярским ножом, сообщает издание «Днепр Оперативный» со ссылкой на информированные источники.

Не могу больше справится со страхами к коронавирусу, одиночество достало, пишу в здравом уме и при памяти, — говорится в записке. — Тело оставьте в морге для врачей.



Отмечается, что правоохранители, прибывшие по вызову, следов насильственной смерти на теле умершего не обнаружили.

Напомним, за все время эпидемии коронавируса в Украине официально зафиксировали уже почти 980 тыс. случаев COVID-19. Умерли от этой болезни уже почти 17 тыс. человек.