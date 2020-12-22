В полиции Беларуси закончились авто — фотографу дали семь суток и предложили на такси ехать в СИЗО

https://racurs.ua/n148143-v-policii-belarusi-zakonchilis-avto-fotografu-dali-sem-sutok-i-predlojili-na-taksi-ehat-v-sizo.html

Ракурс

Протесты и аресты активистов продолжаются в Беларуси. Несколько дней назад власти задержали 20-летнего фотографа издания «Наша Нива» Шуру Пилипович-Сущиц. С 21 декабря она находится в изоляторе, куда ее отвезли родители на собственном авто, поскольку у полиции не оказалось транспорта, а участковый «предлагал ехать общественным».

Следующие семь суток она будет отбывать арест за работу на марше памяти Романа Бондаренко. Об этом сегодня сообщает «Наша Нива».

Пилипович-Сущиц задержали в момент, когда ей удалось достать фотоаппарат. Затем фотокорреспондента доставили в одно из минских РОВД, где составили протокол за участие в «несанкционированной акции». Вскоре ее отпустили, а спустя несколько дней судья заочно приговорила фотографа к семи суткам ареста.

Так получилось, что в РОВД нет свободной машины. Поэтому участковый предложил ехать на Окрестина на такси или на маршрутке. Мы договорились, что нас к Окрестина подкинет мой отец. Ситуация просто трагикомичная. Мой отец на своей машине, своими руками повезет меня за решетку. Участковый отнесся ко мне даже с какой-то заботой. Начал разговаривать со мной по-белорусски. Советовал отбыть сутки до Нового года, — написала Шура Пилипович-Сущиц.

Сегодня мы (родители, друзья, коллеги) отвезли Шуру на Окрестина до воскресенья — у полиции даже транспорта нет, участковый предлагал ехать общественным, — написал в Фейсбук Сергей Пилипович.

Напомним, ранее мы сообщали, что президент Беларуси Александр Лукашенко приказал силовикам разогнать очередной митинг в стране. Правоохранители окружили «Марш мудрости» в столице Беларуси Минске и задерживали участников. В марше участвовали преимущественно пожилые люди.