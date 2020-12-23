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Ракурс
Похороны Кернеса — випы приехали в Харьков, фото — Суспільне

Похороны Кернеса — випы приехали в Харьков (ФОТО)

23 дек 2020, 09:50
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В Харькове 23 декабря прощаются с Геннадием Кернесом. Экс-мэра отпели в Свято-Благовещенском кафедральном соборе, а прощаются в фойе оперного театра.

В городе частично закрыли движение по центральным улицам. Вход в театр свободный. Гроб с телом Кернеса поставили в холле. Вблизи оперы дежурят полицейские. На фасаде здания разместили большое фото мэра.

Похороны Кернеса — випы приехали в Харьков, фото — Бабель

Похороны Кернеса — випы приехали в Харьков, фото — Суспільне

Проститься с Кернесом приехали мэр Киева Виталий Кличко, нардеп от ОПЗЖ Вадим Новинский, бывшие нардепы Михаил Добкин и Евгений Мураев, секретарь горсовета Харькова Игорь Терехов.

Похороны Кернеса — випы приехали в Харьков, фото — Буквы

Кернеса похоронят после обеда на городском кладбище № 2. Могила будет расположена напротив захоронений бывших председателей Харьковской облгосадминистрации Александра Масельского и Евгения Кушнарева.

Похороны Кернеса — випы приехали в Харьков, фото — Буквы

Между тем на сайте Харьковского горсовета зарегистрировали несколько петиций — просят переименовать в честь Кернеса аэропорт и улицы.

Последний раз Кернеса видели на публике 23 августа. У него диагностировали COVID-19, а также усложнились хронические болезни и старые травмы. Он умер 16 декабря в Берлине, куда прилетел на лечение в сентябре.

Похороны Кернеса - випы приехали в Харьков, фото — Бабель


Похороны Кернеса - випы приехали в Харьков

Похороны Кернеса — випы приехали в Харьков, фото — Бабель

Источник: Ракурс


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