Похороны Кернеса — випы приехали в Харьков, фото — Суспільне

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Ракурс

В Харькове 23 декабря прощаются с Геннадием Кернесом. Экс-мэра отпели в Свято-Благовещенском кафедральном соборе, а прощаются в фойе оперного театра.

В городе частично закрыли движение по центральным улицам. Вход в театр свободный. Гроб с телом Кернеса поставили в холле. Вблизи оперы дежурят полицейские. На фасаде здания разместили большое фото мэра.

Проститься с Кернесом приехали мэр Киева Виталий Кличко, нардеп от ОПЗЖ Вадим Новинский, бывшие нардепы Михаил Добкин и Евгений Мураев, секретарь горсовета Харькова Игорь Терехов.

Кернеса похоронят после обеда на городском кладбище № 2. Могила будет расположена напротив захоронений бывших председателей Харьковской облгосадминистрации Александра Масельского и Евгения Кушнарева.

Между тем на сайте Харьковского горсовета зарегистрировали несколько петиций — просят переименовать в честь Кернеса аэропорт и улицы.

Последний раз Кернеса видели на публике 23 августа. У него диагностировали COVID-19, а также усложнились хронические болезни и старые травмы. Он умер 16 декабря в Берлине, куда прилетел на лечение в сентябре.