Убил трех жандармов и сжег дом — нападение во Франции

https://racurs.ua/n148158-ubil-treh-jandarmov-i-sjeg-dom-napadenie-vo-francii.html

Ракурс

Три жандарма убиты во время стрельбы, устроенной 48-летним мужчиной во французском департаменте Пюи-де-Дом.

Еще один сотрудник правоохранительных органов получил ранение, сообщил 23 декабря телеканал BFM со ссылкой на прокуратуру.

Нападение устроил 48-летний мужчина, он был вооружен огнестрельным оружием. Сообщается, что жандармы прибыли для оказания помощи женщине, которая пряталась от злоумышленника. По данным источника телеканала в жандармерии, злоумышленник смог скрыться с места преступления.

Дом, из которого велась стрельба, полностью уничтожен огнем. Следователи сейчас проводят осмотр места происшествия, чтобы установить, находится ли стрелок под сгоревшими останками дома или ему удалось скрыться. На месте происшествия находятся по меньшей мере семь сотрудников спецназа.

Стрелку 48 лет, больше данных о нем пока нет. Правоохранителей вызвала его жена и заявила о домашнем насилии. Она хотела спрятаться от мужа на крыше дома, который он впоследствии поджег.

Сначала на место прибыли двое жандармов, одного из которых мужчина застрелил. После поджога дома он убил еще двух полицейских. Местные власти сообщают, что дом сгорел дотла, а человек или сгорел в нем, или убежал. С женщиной все хорошо.