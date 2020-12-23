Коронавирус в Украине. Фото:

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Ракурс

Статистика коронавируса в Украине за 22 декабря показывает, что за сутки заболели еще 10 тыс. 136 человек. Среди больных 537 детей и 422 медицинских работника.

Медики отправили в больницы 2 тыс. 979 пациентов, а 275 больных вчера умерли от осложнений болезни. Выздороветь от COVID-19 смогли 15 тыс. 372 больных. За сутки медики провели 61 тыс. 445 тестирований. Об этом 23 декабря сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.

По информации главы Минздрава, с начала пандемии заболели уже 989 тыс. 642 украинца, но выздороветь смогли 615 тыс. 660 больных. Болезнь унесла жизни 17 тыс. 172 человек.

Вчера наибольше случаев коронавируса обнаружили в Киеве — 1 тыс. 381 больной. В Запорожской области заболели 887 человек, на Киевщине зарегистрировали 809 новых случаев, а в Одесской и Харьковской областях 792 и 591 случай соответственно.

Количество заболеваний в регионах:

г. Киев — 103 тыс. 663 случая;

Винницкая область — 21 тыс. 259 случаев;

Волынская область — 31 тыс. 490 случаев;

Днепропетровская область — 54 тыс. 625 случаев;

Донецкая область — 33 тыс. 102 случая;

Житомирская область — 36 тыс. 975 случаев;

Закарпатская область — 27 тыс. 391 случай;

Запорожская область — 49 тыс. 341 случай;

Ивано-Франковская область — 42 тыс. 300 случаев;

Киевская область — 54 тыс. 831 случай;

Кировоградская область — 7 тыс. 949 случаев;

Луганская область — 9 тыс. 181 случай;

Львовская область — 57 тыс. 906 случаев;

Николаевская область — 27 тыс. 970 случаев;

Одесская область — 66 тыс. 295 случаев;

Полтавская область — 32 тыс. 945 случаев;

Ровенская область — 39 тыс. 251 случай;

Сумская область — 38 тыс. 501 случай;

Тернопольская область — 32 тыс. 738 случаев;

Харьковская область — 66 тыс. 243 случая;

Херсонская область — 16 тыс. 162 случая;

Хмельницкая область — 37 тыс. 142 случая;

Черкасская область — 35 тыс. 938 случаев;

Черновицкая область — 38 тыс. 721 случай;

Черниговская область — 27 тыс. 723 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, в Министерстве здравоохранения заявили, что ПЦР-тестирование в Украине планируют изменить, чтобы выявлять новый штамм коронавируса.