Новый штамм COVID-19 обнаружили в Бразилии

Новый штамм COVID-19 обнаружили в Бразилииhttps://racurs.ua/n148156-novyy-shtamm-covid-19-obnarujili-v-brazilii.htmlРакурс
Новый штамм коронавирусной болезни COVID-19 обнаружили в Бразилии.
Разновидность инфекции распространяется в штате Рио-де-Жанейро. Новый штамм отличается от «материнского» вируса мутациями в 38 из 180 геномов. А 94% образцов обнаруженного разновидности коронавируса имеют мутацию E484K В s-белка. Об этом сообщает издание Globo.
Местные ученые пытаются выяснить, стал ли новый штамм болезни доминирующим на территории этого региона. Оказалось, что этот вид COVID-19 появился в Рио-де-Жанейро в июле, а впоследствии его обнаружили в 19 различных городах штата.
Как известно, Бразилия — третья страна в мире по количеству выявленных случаев коронавируса и вторая — по количеству смертей от COVID-19. С начала пандемии в стране зафиксировали более 7,3 млн случаев заражения и более 188 тыс. смертей.
Напомним, в Великобритании в последнее время широко распространился новый штамм коронавируса, который, как считается, может быть более заразным чем «оригинал». В компании BioNTech считают, что их вакцина, созданная недавно в сотрудничестве с Pfizer, будет эффективной и против «британского» штамма COVID-19.