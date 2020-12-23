Меру пресечения избрали командующему Воздушных сил Сергею Дроздову. Фото: novynarnia.com

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Мера пресечения избрана командующему Воздушных сил Вооруженных сил Украины Сергею Дроздову.

Офицера подозревают в халатности, что привело к катастрофе самолета Ан-26 под Чугуевом и гибели 26 военнослужащих. Печерский райсуд Киева отпустил Дроздова под личное обязательство. Об этом 22 декабря сообщило «Громадське».

Следствие считает, что в 2018 году Дроздов утвердил временный курс для летчиков, где предусматривалась возможность курсантам пятого курса выполнять полеты конвейером на самолетах Ан-26. Однако оказалось, что это решение не было утверждено заводом-производителем, как этого требует процедура. Таким образом военнослужащие имели ложное представление о легальном и безопасном использовании полетов конвейером у курсантов.

Также командующий ВС ВСУ в феврале 2020 года утвердил решение о совместной подготовке курсантов-летчиков и курсантов-штурманов на самолете Ан-26 за счет топлива, которое выделялись на подготовку курсантов летчиков. Сторона обвинения пришла к выводу, что такое решение привело к тому, что на борту находилось большее количество курсантов, чем нужно было.

Напомним, по делу о крушении Ан-26 вблизи Чугуева во время военных учений подозрение объявили командующему Воздушных сил ВСУ генерал-полковнику Сергею Дроздову. В ответ военнослужащие Воздушных сил обратились к руководству государства и правоохранительным органам с открытым письмом, в котором встали на защиту Дроздова.

Катастрофа Ан-26 на Харьковщине произошла 25 сентября, самолет разбился при заходе на посадку в аэропорту Чугуева. На его борту находилось 27 человек — семь членов экипажа и 20 курсантов Харьковского национального университета Воздушных сил имени Кожедуба. Погибли 26 человек.