Запобіжний захід обрали командувачу Повітряних сил Сергію Дроздову. Фото: novynarnia.com

https://racurs.ua/ua/n148155-katastrofa-an-26-zapobijnyy-zahid-obraly-komanduvachu-povitryanyh-syl-drozdovu.html

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Запобіжний захід обрано командувачу Повітряних сил Збройних cил України Сергію Дроздову.

Офіцера підозрюють у недбальстві, що призвело до катастрофи літака Ан-26 під Чугуєвом та загибель 26 військовослужбовців. Печерський районний суд Києва відпустив Дроздова під особисте зобов’язання. Про це 22 грудня повідомило «Громадське».

Слідство вважає, що в 2018 році Дроздов затвердив тимчасовий курс для льотчиків, де передбачалась можливість курсантам п’ятого курсу виконувати польоти конвеєром на літаках Ан-26. Однак виявилося, що це рішення не було затверджене заводом-виробником, як цього вимагає процедура. Таким чином військовослужбовці мали хибне уявлення про легальне та безпечне використання польотів конвеєром у курсантів.

Також командувач ПС ЗСУ у лютому 2020 року затвердив рішення про сумісну підготовку курсантів-льотчиків та курсантів-штурманів на літаку Ан-26 за рахунок палива, яке виділялися на підготовку курсантів льотчиків. Сторона обвинувачення дійшла висновку, що таке рішення призвело до того, що на борту перебувала більша кількість курсантів, ніж потрібно було.

Нагадаємо, у справі про катастрофу Ан-26 поблизу Чугуєва під час військових навчань підозру оголосили командувачу Повітряних сил ЗСУ генерал-полковнику Сергію Дроздову. У відповідь військовослужбовці Повітряних сил звернулися до керівництва держави та правоохоронних органів із відкритим листом, в якому стали на захист Дроздова.

Катастрофа Ан-26 на Харківщині сталася 25 вересня, літак розбився при заході на посадку в аеропорту Чугуєва. На його борту перебувало 27 осіб — семеро членів екіпажу та 20 курсантів Харківського національного університету Повітряних сил імені Кожедуба. Загинули 26 осіб.