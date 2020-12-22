Чи переглядатиме Україна курс на ЄС і НАТО, спрогнозував Разумков

https://racurs.ua/ua/n148154-chy-pereglyadatyme-ukrayina-kurs-na-ies-i-nato-sprognozuvav-razumkov.html

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Дмитро Разумков, очільник Верховної Ради спрогнозував, чи розглядатиме парламент відмову України від курсу на інтеграцію з Європейським Союзом і Північноатлантичним альянсом (НАТО). На його думку, у Раді не знайдеться конституційної більшості, необхідної для зміни зовнішньополітичного курсу країни.

Окрім цього, Разумков визнає, що подібний крок не знайде підтримки українського суспільства. Про це він заявив в ефірі телеканалу «Україна 24».

Курс на ЄС, НАТО закріплений у Конституції держави. Для зміни цих питань потрібна довга процедура, рішення Конституційного суду України, два голосування в парламенті, друге — 300 голосів. Я не думаю, що це підтримає українське суспільство. Ключовим моментом були події 2013−2014 років, і я не впевнений, що хтось ці питання підніматиме, — сказав Разумков.



Нагадаємо, торік 7 лютого Верховна Рада внесла зміни до Конституції України і закріпила стратегічний курс держави на набуття повноправного членства в Європейському Союзі та в Організації Північноатлантичного договору.

Президент Володимир Зеленський у грудні підтвердив, що Україна продовжить стратегічний курс, визначений і закріплений в Основному законі.