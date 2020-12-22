Пересмотрит ли Украина курс на ЕС и НАТО, спрогнозировал Разумков

https://racurs.ua/n148154-peresmotrit-li-ukraina-kurs-na-es-i-nato-sprognoziroval-razumkov.html

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Дмитрий Разумков, глава Верховной Рады, спрогнозировал, будет ли рассматривать парламент отказ Украины от курса на интеграцию с Европейским Союзом и Североатлантическим альянсом (НАТО). По его мнению, в Раде не найдется конституционного большинства, необходимого для изменения внешнеполитического курса страны.

Кроме этого, Разумков признал, что подобный шаг не найдет поддержки у украинского общества. Об этом он заявил в эфире телеканала «Украина 24».

Курс на ЕС, НАТО закреплен в Конституции государства. Для изменения этих вопросов необходима длительная процедура, решение Конституционного суда Украины, два голосования в парламенте, второе — 300 голосов. Я не думаю, что это поддержит украинское общество. Ключевым моментом были события 2013−2014 годов, и я не уверен, что кто-то эти вопросы будет поднимать, — сказал Разумков.



Напомним, в прошлом году 7 февраля Верховная Рада внесла изменения в Конституцию Украины и закрепила стратегический курс государства на приобретение полноправного членства в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора.

Президент Владимир Зеленский в декабре подтвердил, что Украина продолжит стратегический курс, определенный в Основном законе.