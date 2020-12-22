Почему коты атакуют елки, рассказали ученые

https://racurs.ua/n148153-pochemu-koty-atakuut-elki-rasskazali-uchenye-video.html

Ракурс

Почему коты атакуют новогодние елки, прыгают на украшенные деревья и пытаются «снять» праздничные гирлянды, рассказали ученые.

Все украшения, которые вы вешаете на дерево, превращают его в гигантскую игрушку для кошек, — объясняет исследователь кошек из Школы ветеринарной медицины Калифорнийского университета Микель Дельгадо, пишет 112.

По мнению ученых, есть немало биологических причин подобного поведения домашних любимцев. В том числе и та, что коты проводят большинство своего времени в квартирах. В этих условиях появление нового яркого предмета в повседневной жизни становится событием.

Вы приносите на их территорию что-то новое и ароматное. Дерево пахнет улицей, о кору обязательно можно почесаться, — говорит ветеринар.

Кроме этого, поскольку кошки едят траву, не исключено, что они оценят на вкус и елочные иголки. Высота новогодних елок также привлекает котов. Прыжки на деревья — это кошачий рефлекс, а строение лап и когти у кошек созданы для преодоления препятствий.

Они любят лазить, особенно в силу отсутствия домика-дряпалки или полок. Елка может стать и самой высокой точкой обзора в квартире, — сказал Дельгадо.