Чому коти атакують ялинки, встановили учені — новини науки

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Чому коти атакують новорічні ялинки, стрибають на прикрашені дерева й намагаються стягнути святкові гірлянди, розповіли вчені.

Всі прикраси, які ви вішаєте на дерево, перетворюють його на гігантську іграшку для кішок, — пояснює дослідник кішок зі Школи ветеринарної медицини Каліфорнійського університету Мікель Дельгадо, пише 112.

На думку вчених, є чимало біологічних причин подібної поведінки домашніх улюбленців. Зокрема й та, що коти проводять більшість свого часу у квартирах. За цих умов поява нового яскравого предмету у повсякденному житті стає подією.

Ви приносите на їхню територію щось нове й ароматне. Дерево пахне вулицею, об кору обов’язково потрібно почухатися, — каже ветеринар.

Окрім цього, оскільки кішки їдять траву, не виключено, що вони спробують на смак і ялинкові голки. Висота новорічних ялинок також приваблює котів. Стрибки на дерева — це котячий рефлекс, а будова лап та кігті у кішок створена для подолання перешкод.

Вони люблять лазити, особливо якщо вони не мають будиночка-дряпалки або полиць, ялинка — може стати найвищою точкою огляду у квартирі, — сказав Дельгадо.