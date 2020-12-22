Розстріл Майдану готовий розслідувати Bellingcat

https://racurs.ua/ua/n148152-rozstrily-na-maydani-gotovi-rozsliduvaty-u-bellingcat.html

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Міжнародна група журналістів-розслідувачів Bellingcat нині займається дослідженням справи щодо нібито зриву масштабної спецоперації українських спецслужб із затримання так званих «вагнерівців».

Про це в інтерв’ю видання «Гордон» повідомив один з розслідувачів Крісто Грозєв.

Журналістка поцікавилася, чи взявся б Bellingcat за розслідування вбивств на Майдані під час Революції гідності 2013−2014 років, адже імена винних досі невідомі. У відповідь Грозєв зазначив, що для цього потрібна допомога українських журналістів. Це допомогло б Bellingcat швидше розібратися у структурі ухвалення рішень в силових відомствах України.

Краще, щоб хтось нам допомагав, але так, ми готові цим зайнятися, — заявив журналіст Грозєв.

Нещодавно Bellingcat також оприлюднив сенсаційне розслідування про причетність російських спецслужб до замаху на Олексія Навального.

Нагадаємо, у липні на території Білорусі затримали понад 30 росіян з приватної військової компанії Вагнера. 14 серпня їх видали Росії. Журналіст Юрій Бутусов заявив, що насправді поява «вагнерівців» у Білорусі була частиною масштабної спецоперації українських спецслужб. Українська розвідка разом із СБУ та за підтримки деяких іноземних спецслужб виманила воєнних злочинців РФ, які брали участь в бойових діях на Донбасі і Сирії, аби затримати їх у Києві під час перельоту до Стамбула.

Бутусов стверджує, що Офіс президента злив цю спецоперацію на користь Кремля. Українська влада всі звинувачення відкидає, однак деталей справи не розголошує.