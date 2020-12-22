Расстрелы на Майдане готовы расследовать в Bellingcat

https://racurs.ua/n148152-rasstrely-na-maydane-gotovy-rassledovat-v-bellingcat.html

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Международная группа журналистов-расследователей Bellingcat сейчас занимается сбором доказательств о якобы срыве масштабной спецоперации украинских спецслужб по задержанию так называемых «вагнеровцев».

Об этом в интервью изданию «Гордон» сообщил один из расследователей Криста Грозева.

Журналистка поинтересовалась, взялся бы Bellingcat за расследование убийств на Майдане во время Революции достоинства 2013−2014 годов, ведь имена виновных до сих пор неизвестны. В ответ Грозев отметил, что для этого нужна помощь украинских журналистов. Это помогло бы Bellingcat быстрее разобраться в структуре принятия решений в силовых ведомствах Украины.

Лучше, чтобы кто-то нам помогал, но да, мы готовы этим заняться, — заявил журналист Грозев.

Недавно Bellingcat обнародовал сенсационное расследование о причастности российских спецслужб к покушению на Алексея Навального.

Напомним, в июле на территории Беларуси задержали свыше 30 россиян из частной военной компании Вагнера. 14 августа их выдали России. Журналист Юрий Бутусов заявил, что на самом деле появление «вагнеровцев» в Беларуси было частью масштабной спецоперации украинских спецслужб. Украинская разведка вместе с СБУ и при поддержке некоторых иностранных спецслужб выманила военных преступников РФ, участвовавших в боевых действиях на Донбассе и Сирии, чтобы задержать их в Киеве во время перелета в Стамбул.

Бутусов утверждает, что Офис президента сорвал эту спецоперацию в пользу Кремля. Украинская власть все обвинения отвергает, однако деталей дела не разглашает.