23 декабря отмечают день Мины Красноречивого и день сноубордаhttps://racurs.ua/n148142-23-dekabrya-otmechaut-den-miny-krasnorechivogo-i-den-snouborda.htmlРакурс
23 декабря церковь чтит память Мины Красноречивого — христианского святого, принявшего мученическую смерть за веру во Христа в начале IV века. Появился на свет великомученик в 285 году на территории Египта.
Император Максимилиан отправил его из Афин в Александрию, чтобы подавить христианское восстание. Однако Мина не стал этого делать, а начал проповедовать веру в единого Бога. Он был прекрасным оратором, благодаря чему обратил в христианство многих язычников.
День ангела отмечают Иван, Петр, Константин, Степан и Ангелина. Также сегодня отмечают Всемирный день сноуборда.
Проводится этот праздник в Европе, США и Китае. По традиции, во многих местностях, день сноуборда становится официальным открытием зимнего сезона. Чтобы отметить этот праздник на уровне, на многих курортах всем желающим предлагают уроки сноуборда, соревнования и концертные мероприятия.
23 декабря состоялись такие интересные исторические события:
- 1583 — в торжественной обстановке Папа Римский Климент VIII формально принял украинскую православную церковь под свое превосходство;
- 1846 — братья Джордж и Майкл Боинг основали компанию по выпуску велосипедов, которая сейчас занимается авиастроением и авиаперевозками;
- 1873 — основано Научное общество имени Шевченко;
- 1913 — состоялся первый полет самолета Игоря Сикорского «Илья Муромец»;
- 1947 — 1 января в СССР объявили выходным днем;
- 1954 — в мире осуществили первую успешную пересадку почки. Рональд Херрик пожертвовал почку своему брату-близнецу Ричарду. Трансплантация состоялась в госпитале в Бостоне.
- 1968 — американские астронавты Борман, Ловелл и Андерс стали первыми людьми, достигшими орбиты Луны.
- 1983 — Жанн Саве стала первой женщиной, назначенной генерал-губернатором Канады.
- 1991 — независимость Украины признали Казахстан, Лихтенштейн, Швейцария и Коста-Рика.
- 1995 — в Индии во время новогодних празднований в пожаре в Дабвали погибли 540 человек, в том числе 170 детей.
- 2015 — российские хакеры осуществили кибератаку на энергетические компании Украины.