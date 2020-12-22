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Ракурс
23 декабря отмечают день Мины Красноречивого и день сноуборда. Фото: 1rre

23 декабря отмечают день Мины Красноречивого и день сноуборда

22 дек 2020, 21:54
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23 декабря церковь чтит память Мины Красноречивого — христианского святого, принявшего мученическую смерть за веру во Христа в начале IV века. Появился на свет великомученик в 285 году на территории Египта.

Император Максимилиан отправил его из Афин в Александрию, чтобы подавить христианское восстание. Однако Мина не стал этого делать, а начал проповедовать веру в единого Бога. Он был прекрасным оратором, благодаря чему обратил в христианство многих язычников.

День ангела отмечают Иван, Петр, Константин, Степан и Ангелина. Также сегодня отмечают Всемирный день сноуборда.

Проводится этот праздник в Европе, США и Китае. По традиции, во многих местностях, день сноуборда становится официальным открытием зимнего сезона. Чтобы отметить этот праздник на уровне, на многих курортах всем желающим предлагают уроки сноуборда, соревнования и концертные мероприятия.


23 декабря состоялись такие интересные исторические события:

  • 1583 — в торжественной обстановке Папа Римский Климент VIII формально принял украинскую православную церковь под свое превосходство;
  • 1846 — братья Джордж и Майкл Боинг основали компанию по выпуску велосипедов, которая сейчас занимается авиастроением и авиаперевозками;
  • 1873 — основано Научное общество имени Шевченко;
  • 1913 — состоялся первый полет самолета Игоря Сикорского «Илья Муромец»;
  • 1947 — 1 января в СССР объявили выходным днем;
  • 1954 — в мире осуществили первую успешную пересадку почки. Рональд Херрик пожертвовал почку своему брату-близнецу Ричарду. Трансплантация состоялась в госпитале в Бостоне.
  • 1968 — американские астронавты Борман, Ловелл и Андерс стали первыми людьми, достигшими орбиты Луны.
  • 1983 — Жанн Саве стала первой женщиной, назначенной генерал-губернатором Канады.
  • 1991 — независимость Украины признали Казахстан, Лихтенштейн, Швейцария и Коста-Рика.
  • 1995 — в Индии во время новогодних празднований в пожаре в Дабвали погибли 540 человек, в том числе 170 детей.
  • 2015 — российские хакеры осуществили кибератаку на энергетические компании Украины.

Источник: Ракурс


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