23 декабря отмечают день Мины Красноречивого и день сноуборда. Фото: 1rre

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Ракурс

23 декабря церковь чтит память Мины Красноречивого — христианского святого, принявшего мученическую смерть за веру во Христа в начале IV века. Появился на свет великомученик в 285 году на территории Египта.

Император Максимилиан отправил его из Афин в Александрию, чтобы подавить христианское восстание. Однако Мина не стал этого делать, а начал проповедовать веру в единого Бога. Он был прекрасным оратором, благодаря чему обратил в христианство многих язычников.

День ангела отмечают Иван, Петр, Константин, Степан и Ангелина. Также сегодня отмечают Всемирный день сноуборда.

Проводится этот праздник в Европе, США и Китае. По традиции, во многих местностях, день сноуборда становится официальным открытием зимнего сезона. Чтобы отметить этот праздник на уровне, на многих курортах всем желающим предлагают уроки сноуборда, соревнования и концертные мероприятия.

23 декабря состоялись такие интересные исторические события: