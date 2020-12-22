Одеть новогодние праздники в маску требуют эпидемиологи в Киеве, скриншот видео

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В Киеве посетители новогодних локаций не соблюдают правил карантина. Киевские эпидемиологи шокированы безответственностью организаторов новогодних праздников и ярмарки могут закрыться.

Сотрудников Госпотребслужбы возмутило массовое нарушение карантина во время открытия столичной новогодней елки. Люди были без масок и при этом не соблюдали дистанцию.

Как заявил глава киевского отделения надзорной службы Олег Рубан, теперь праздничные ярмарки из-за нарушения правил безопасности будут просто закрывать, а их организаторов ожидает уголовная ответственность.

Глава ГУ Держпродспоживслужбы в Киеве Олег Рубан сообщил «Сегодня», что его ведомство усилит контроль за всеми мероприятиями на новогодние праздники, поскольку консультации не дали никаких результатов.

Мы наблюдали массовое скопление людей, несоблюдение безопасной дистанции, масочного режима и элементарных противоэпидемических мероприятий. Поэтому консультации закончились. Теперь подобные ярмарки просто будут закрываться, а их организаторы будут привлекаться к уголовной ответственности, — заявил Рубан.



В мэрии Киева анонсировали проведение и сельскохозяйственных ярмарок — 26−27 мая в разных районах столицы.

Главную елку Украины зажгли на Софийской площади 19 декабря. Из-за карантина праздник состоялся без традиционного парада и концерта. На празднование пришли примерно четыре тысячи человек, которые почти не придерживались социальной дистанции.