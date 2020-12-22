Одягнути новорічні свята в маску вимагають епідеміологи в Києві, скріншот відео

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У Києві відвідувачі новорічних локацій не дотримуються правил карантину. Київські епідеміологи шоковані від безвідповідальності організаторів новорічних свят, тому ярмарки можуть закрити.

Співробітників Держпотребслужби обурило масове порушення карантину під час відкриття столичної новорічної ялинки. Люди були без масок і при цьому не дотримувалися дистанції.

Як заявив глава київського відділення наглядової служби Олег Рубан, тепер святкові ярмарки за порушення правил безпеки будуть просто закривати, а їх організаторів очікує кримінальна відповідальність.

Очільник ГУ Держпродспоживслужби в Києві Олег Рубан повідомив «Сьогодні», що його відомство посилить контроль за всіма заходами на новорічні свята, оскільки консультації не дали ніяких результатів.

Ми спостерігали масове скупчення людей, недотримання безпечної дистанції, маскового режиму і елементарних протиепідемічних заходів. Тому консультації закінчилися. Тепер подібні ярмарки просто будуть закриватися, а їх організатори будуть залучатися до кримінальної відповідальності, — заявив Рубан.



В мерії Києва анонсували проведення й сільськогосподарських ярмарків — 26−27 грудня у різних районах столиці.

Головну ялинку України засвітили на Софійській площі 19 грудня. Через карантинні обмеження свято відбулося без традиційного параду та концерту. На святкування прийшли приблизно чотири тисячі людей, які майже не дотримувалися соціальної дистанції.