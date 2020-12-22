23 грудня відзначають день Міни Красномовного та день сноубордуhttps://racurs.ua/ua/n148142-23-grudnya-vidznachaut-den-miny-krasnomovnogo-ta-den-snoubordu.htmlРакурс
23 грудня церква вшановує пам’ять Міни Красномовного — християнського святого, який прийняв мученицьку смерть за віру в Христа на початку IV століття. З’явився на світ великомученик у 285 році на території Єгипту.
Імператор Максиміліан відправив його з Афін в Олександрію, щоб придушити християнське повстання. Однак Міна не став цього робити, а почав проповідувати віру в єдиного Бога. Він був прекрасним оратором, завдяки чому навернув до Христа багатьох язичників.
День ангела святкують Іван, Петро, Костянтин, Степан та Ангеліна. Також сьогодні відзначають Всесвітній день сноуборду.
Проводиться це свято в Європі, США та Китаї. За традицією, у багатьох місцевостях, день сноуборду стає офіційним відкриттям зимового сезону. Аби відзначити це свято на рівні, на багатьох курортах усім охочим пропонують уроки сноуборду, змагання та концертні заходи.
23 грудня відбулися такі цікаві історичні події:
- 1583 — в урочистих умовах Папа Римський Климентій VIII формально прийняв українську православну церкву під свою зверхність;
- 1846 — брати Джордж і Майкл Боїнґи заснували компанію з випуску велосипедів, яка зараз займається авіабудуванням і авіаперевезеннями;
- 1873 — заснували Наукове товариство імені Шевченка;
- 1913 — відбувся перший політ літака Ігоря Сікорського «Ілля Муромець»;
- 1947 — 1 січня в СРСР оголосили вихідним днем;
- 1954 — у світі здійснили першу успішну пересадку нирки. Рональд Херрік пожертвував нирку своєму братові-близнюку Річарду. Трансплантація відбулася в госпіталі в Бостоні.
- 1968 — американські астронавти Борман, Ловелл і Андерс стали першими людьми, які досягли орбіти Місяця.
- 1983 — Жанн Саве стала першою жінкою, яку призначили генерал-губернатором Канади.
- 1991 — незалежність України визнали Казахстан, Ліхтенштейн, Швейцарія і Коста-Рика.
- 1995 — в Індії під час новорічних святкувань внаслідок пожежі в Дабвалі загинули 540 людей, зокрема 170 дітей.
- 2015 — російські хакери здійснили кібератаку на енергетичні компанії України.