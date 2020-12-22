23 грудня відзначають день Міни Красномовного та день сноуборду. Фото: 1rre

https://racurs.ua/ua/n148142-23-grudnya-vidznachaut-den-miny-krasnomovnogo-ta-den-snoubordu.html

Ракурс

23 грудня церква вшановує пам’ять Міни Красномовного — християнського святого, який прийняв мученицьку смерть за віру в Христа на початку IV століття. З’явився на світ великомученик у 285 році на території Єгипту.

Імператор Максиміліан відправив його з Афін в Олександрію, щоб придушити християнське повстання. Однак Міна не став цього робити, а почав проповідувати віру в єдиного Бога. Він був прекрасним оратором, завдяки чому навернув до Христа багатьох язичників.

День ангела святкують Іван, Петро, Костянтин, Степан та Ангеліна. Також сьогодні відзначають Всесвітній день сноуборду.

Проводиться це свято в Європі, США та Китаї. За традицією, у багатьох місцевостях, день сноуборду стає офіційним відкриттям зимового сезону. Аби відзначити це свято на рівні, на багатьох курортах усім охочим пропонують уроки сноуборду, змагання та концертні заходи.

23 грудня відбулися такі цікаві історичні події: