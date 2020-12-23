Новий штам COVID-19 виявили в Бразилії. Фото: eurasia.expert

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Ракурс

Новий штам коронавірусної хвороби COVID-19 виявили в Бразилії.

Різновид інфекції поширюється у штаті Ріо-де-Жанейро. Новий штам відрізняється від «материнського» вірусу мутаціями в 38 з 180 геномів. А 94% зразків виявленого різновиду коронавірусу мають мутацію E484K В s-білку. Про це повідомляє видання Globo.

Місцеві науковці намагаються з’ясувати, чи став новий штам хвороби домінуючим на території цього регіону. Виявилося, що цей різновид COVID-19 з’явився у Ріо-де-Жанейро у липні, а згодом його виявили у 19 різних містах штату.

Як відомо, Бразилія — третя країна в світі за кількістю виявлених випадків коронавірусу і друга — за кількістю смертей від COVID-19. З початку пандемії в країні зафіксували понад 7,3 млн випадків зараження і понад 188 тис. смертей.

Нагадаємо, у Великій Британії останнім часом широко поширився новий штам коронавірусу, котрий, як вважається, може бути більш заразним за «оригінал». У компанії BioNTech вважають, що їхня вакцина, створена нещодавно у співпраці із Pfizer, буде ефективною і проти «британського» штаму COVID-19.