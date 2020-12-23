Коронавірус в Україні. Фото:

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Статистика коронавірусу в Україні за 22 грудня свідчить, що за добу захворіли ще 10 тис. 136 осіб. Серед хворих 537 дітей та 422 медичних працівники.

Медики відправили до лікарень 2 тис. 979 пацієнтів, а 275 хворих вчора померли від ускладнень хвороби. Одужати від COVID-19 змогли 15 тис. 372 хворих. За добу медики здійснили 61 тис. 445 тестувань. Про це 23 грудня повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов на власній сторінці у Facebook.

За інформацією очільника МОЗ, з початку пандемії захворіли вже 989 тис. 642 українців, але одужати змогли 615 тис. 660 хворих. Хвороба забрала життя 17 тис. 172 осіб.

Вчора найбіліше випадків коронавірусу виявили в Києві — 1 тис. 381 хворий. У Запорізькій області захворіли 887 осіб, на Київщині зареєстрували 809 нових випадків, а в Одеській та Харківській областях 792 та 591 випадок відповідно.

Кількість захворювань у регіонах:

м. Київ — 103 тис. 663 випадки;

Вінницька область — 21 тис. 259 випадків;

Волинська область — 31 тис. 490 випадків;

Дніпропетровська область — 54 тис. 625 випадків;

Донецька область — 33 тис. 102 випадки;

Житомирська область — 36 тис. 975 випадків;

Закарпатська область — 27 тис. 391 випадок;

Запорізька область — 49 тис. 341 випадок;

Івано-Франківська область — 42 тис. 300 випадків;

Київська область — 54 тис. 831 випадок;

Кіровоградська область — 7 тис. 949 випадків;

Луганська область — 9 тис. 181 випадок;

Львівська область — 57 тис. 906 випадків;

Миколаївська область — 27 тис. 970 випадків;

Одеська область — 66 тис. 295 випадків;

Полтавська область — 32 тис. 945 випадків;

Рівненська область — 39 тис. 251 випадок;

Сумська область — 38 тис. 501 випадок;

Тернопільська область — 32 тис. 738 випадків;

Харківська область — 66 тис. 243 випадки;

Херсонська область — 16 тис. 162 випадки;

Хмельницька область — 37 тис. 142 випадки;

Черкаська область — 35 тис. 938 випадків;

Чернівецька область — 38 тис. 721 випадок;

Чернігівська область — 27 тис. 723 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, у Міністерстві охорони здоров’я заявили, що ПЛР-тестування в Україні планують змінити, аби виявляти новий штам коронавірусу.