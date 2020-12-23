Коронавірус в Україні — за добу госпіталізовані майже 3 тис. хворих (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n148157-koronavirus-v-ukrayini-za-dobu-gospitalizovani-mayje-3-tys-hvoryh-infografika.htmlРакурс
Статистика коронавірусу в Україні за 22 грудня свідчить, що за добу захворіли ще 10 тис. 136 осіб. Серед хворих 537 дітей та 422 медичних працівники.
Медики відправили до лікарень 2 тис. 979 пацієнтів, а 275 хворих вчора померли від ускладнень хвороби. Одужати від COVID-19 змогли 15 тис. 372 хворих. За добу медики здійснили 61 тис. 445 тестувань. Про це 23 грудня повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов на власній сторінці у Facebook.
За інформацією очільника МОЗ, з початку пандемії захворіли вже 989 тис. 642 українців, але одужати змогли 615 тис. 660 хворих. Хвороба забрала життя 17 тис. 172 осіб.
Вчора найбіліше випадків коронавірусу виявили в Києві — 1 тис. 381 хворий. У Запорізькій області захворіли 887 осіб, на Київщині зареєстрували 809 нових випадків, а в Одеській та Харківській областях 792 та 591 випадок відповідно.
Кількість захворювань у регіонах:
- м. Київ — 103 тис. 663 випадки;
- Вінницька область — 21 тис. 259 випадків;
- Волинська область — 31 тис. 490 випадків;
- Дніпропетровська область — 54 тис. 625 випадків;
- Донецька область — 33 тис. 102 випадки;
- Житомирська область — 36 тис. 975 випадків;
- Закарпатська область — 27 тис. 391 випадок;
- Запорізька область — 49 тис. 341 випадок;
- Івано-Франківська область — 42 тис. 300 випадків;
- Київська область — 54 тис. 831 випадок;
- Кіровоградська область — 7 тис. 949 випадків;
- Луганська область — 9 тис. 181 випадок;
- Львівська область — 57 тис. 906 випадків;
- Миколаївська область — 27 тис. 970 випадків;
- Одеська область — 66 тис. 295 випадків;
- Полтавська область — 32 тис. 945 випадків;
- Рівненська область — 39 тис. 251 випадок;
- Сумська область — 38 тис. 501 випадок;
- Тернопільська область — 32 тис. 738 випадків;
- Харківська область — 66 тис. 243 випадки;
- Херсонська область — 16 тис. 162 випадки;
- Хмельницька область — 37 тис. 142 випадки;
- Черкаська область — 35 тис. 938 випадків;
- Чернівецька область — 38 тис. 721 випадок;
- Чернігівська область — 27 тис. 723 випадки.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Нагадаємо, у Міністерстві охорони здоров’я заявили, що ПЛР-тестування в Україні планують змінити, аби виявляти новий штам коронавірусу.