Убив трьох жандармів і спалив будинок — напад у Франції, фото — РБК-Україна

https://racurs.ua/ua/n148158-ubyv-troh-jandarmiv-i-spalyv-budynok-napad-u-franciyi.html

Ракурс

Трьох жандармів вбито під час стрілянини, влаштованої 48-річним чоловіком у французькому департаменті Пюї-де-Дом.

Ще один співробітник правоохоронних органів отримав поранення, повідомив 23 грудня телеканал BFM з посиланням на прокуратуру.

Напад влаштував 48-річний чоловік, він був озброєний вогнепальною зброєю. Повідомляється, що жандарми прибули для надання допомоги жінці, яка ховалася від зловмисника. За даними джерела телеканалу в жандармерії, нападник зміг втекти з місця злочину.

Будинок, з якого велася стрілянина, повністю знищений вогнем. Слідчі наразі проводять огляд місця події, щоб встановити, чи знаходиться стрілок під згорілими останками будинку або йому вдалося втекти. На місці події знаходяться щонайменше сім співробітників спецназу.

Стрілку 48 років, більше даних про нього поки немає. Правоохоронців викликала його дружина і заявила про домашнє насильство. Вона хотіла сховатися від чоловіка на даху будинку, який він згодом підпалив.

Спочатку на місце прибули двоє жандармів, одного з яких чоловік застрелив. Після підпалу будинку він убив ще двох поліцейських. Місцева влада повідомляє, що будинок згорів вщент, а чоловік або згорів у ньому, або втік. З жінкою все добре.