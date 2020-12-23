Похорон Кернеса — віпи приїхали до Харкова, фото — Суспільне

https://racurs.ua/ua/n148159-pohoron-kernesa-vipy-pryyihaly-do-harkova-foto.html

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У Харкові 23 грудня прощаються з Геннадієм Кернесом. Екс-мера відспівали у Свято-Благовіщенському кафедральному соборі, а прощаються у фойє оперного театру.

У місті частково закрили рух центральними вулицями. Вхід в театр вільний. Труну з тілом Кернеса поставили в холі. Поблизу опери чергують поліцейські. На фасаді будівлі розмістили велике фото мера.

Попрощатися з Кернесом приїхали мер Києва Віталій Кличко, нардеп від ОПЗЖ Вадим Новінський, колишні нардепи Михайло Добкін та Євген Мураєв, секретар міськради Харкова Ігор Терехов.

Кернеса поховають по обіді на міському кладовищі № 2. Могила буде розташована навпроти поховань колишніх голів Харківської облдержадміністрації Олександра Масельського та Євгена Кушнарьова.

Тим часом на сайті Харківської міськради зареєстрували кілька петицій — просять перейменувати на честь Кернеса аеропорт і вулиці.

Востаннє Кернеса бачили на публіці 23 серпня. У нього діагностували COVID-19, а також ускладнилися хронічні хвороби та старі травми. Він помер 16 грудня у Берліні, куди прилетів на лікування у вересні.