ДТП з вини пішохода: винуватий… водій

ДТП з вини пішохода. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/ua/2777-dtp-z-vyny-pishohoda-vynuvatyy-vodiy.html

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Останні офіційні дані щодо дорожньо-транспортних пригод, взяті з сайту Патрульної поліції України, не вселяють оптимізму. За три квартали нинішнього року трапилося 118 884 ДТП. У них загинули 2484 особи, 23 693 отримали травми. Якщо винуватцем дорожньої трагедії стає водій, його вина, як правило, навіть не обговорюється. А ось якщо сталася ДТП з вини пішохода, який грубо порушив Правила дорожнього руху, винен у цьому... знову-таки водій.

У ПДР є ціла глава, присвячена пішоходам, в якій чітко прописано, що робити на дорозі заборонено. Однак судова практика свідчить, що пішоходи вкрай рідко визнаються винуватцями ДТП — в середньому в 1,5% випадків, і то, лише тоді, коли в аварії постраждали інші люди.

А ось над водіями дамокловим мечем висить ст. 12.3 ПДР, яка звучить так: «У разі виникнення небезпеки для руху або перешкоди, яку водій об’єктивно спроможний виявити, він повинен негайно вжити заходів для зменшення швидкості аж до зупинки транспортного засобу або безпечного для інших учасників руху об’їзду перешкоди».І під словом «негайно» можуть матися на увазі частки секунди.

Ось дві типові справи про ДТП з вини пішохода, з яких можна зробити висновок: водій завжди винен.

ДТП з вини пішохода: секундне зволікання — позбавлення прав на рік

Одна справа про ДТП з вини пішохода — зовсім свіжа. Втім, сама історія сталася три з половиною роки тому, в березні 2016-го в Києві. Рано ввечері, коли тільки починало сутеніти, водій легкового опеля, що належав фірмі, де він працював, який їхав у середній смузі, не побачив перед собою пішохода, який вибіг на проїжджу частину. Між іншим, машина їхала зі скромною швидкістю 50 км на годину. Водій натиснув на гальма, але зробив це з секундним запізненням, і наїзду уникнути не вдалося. На щастя, любитель перебігати дорогу в недозволеному місці відбувся тілесними ушкодженнями середньої тяжкості.

Водія ж районний суд визнав винним за ст. 286 КК «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами».Перша частина цієї статті передбачає штраф від 3000 до 5000 неоподатковуваних мінімумів або виправні роботи на строк до двох років, або арешт до півроку, або обмеження волі до трьох років з позбавленням права керувати транспортом до трьох років. Стаття серйозна, але, з огляду на обставини, суд обмежився штрафом у 8500 грн і позбавленням прав на рік. Крім того, суд вчинив, прямо скажемо, по-божому, звільнивши водія від основного і додаткового покарання з огляду на те, що строк давності у справі минув (від події до судового рішення пройшло понад три роки).

Однак суд ще зобов'язав виплатити пішоходу з кишені водія 25 тис. грн моральної шкоди та 13 тис. грн процесуальних витрат. Близько 16 тис. грн суд зобов'язав стягнути і з фірми, на якій працював водій. Апеляційний суд залишив вирок без змін.

Тоді водій вирушив шукати справедливості до вищої судової інстанції, вимагаючи скасувати вирок і закрити кримінальне провадження про ДТП з вини пішохода. Адвокат засудженого водія вважав, що винність водія не підтверджена доказами: суди проігнорували результати автотехнічної експертизи, проведеної за два місяці після події. Та й компенсації пішоходу присуджені незаконно, тому що він сам винен у пригоді.

Верховний суд все-таки вирішив, що водій є винним. Той хоч і не визнавав себе винним у пригоді, але описав її точно, і його опис збігся з показами потерпілого пішохода, двох свідків і даними відеореєстратора, встановленого в автомобілі.

Так, у матеріалах були докази того, що пішохід порушив ПДР, вибігши на проїжджу частину, і касаційна інстанція визнала, що він створив аварійну ситуацію. Але водій... все одно винен, бо не вжив негайних заходів задля того, щоб уникнути зіткнення. Іншими словами, забарився з гальмуванням. «Те, що небезпека для руху... була створена внаслідок протиправної поведінки пішохода, не звільняє водія від виконання вимог ПДР», — сказано в рішенні ВС, який постановив залишити вирок районного суду і рішення апеляційного без змін.

Справа про загиблого пішохода

Справа, багато в чому схожа на першу, розглядалася у Верховному суді рік тому, ось тільки наслідки ДТП з вини пішохода були трагічними для порушника, а водія суд першої інстанції все-таки виправдав.

Історія теж відбувалася у столиці майже п'ять років тому. Все сталося дуже пізно зимового вечора на пішохідному переході. Для пішоходів горіло червоне, але двоє все ж вибігли на дорогу. В матеріалах справи було сказано, що водій міг заздалегідь побачити їх і загальмувати, але він, знову-таки, не зорієнтувався вчасно, замість гальма увімкнув аварійку й почав перебудовуватися в інший ряд. Пішоходи продовжували переходити дорогу, внаслідок чого один з них потрапив під колеса і загинув.

Районний суд, який розглядав справу про ДТП з вини пішохода, виправдав водія, вирішивши, що кримінальне правопорушення не було доведено. Однак апеляційний суд скасував виправдувальний вирок і визнав водія винним у злочині, передбаченому все тією ж самою ст. 286, але більш «важкою» другою частиною, яка передбачає позбавлення волі на строк від трьох до восьми років. Апеляційний суд засудив водія до трьох років і позбавив на рік прав, проте звільнив його від основного покарання з випробувальним строком на рік.

Адвокат водія у своїй скарзі до вищої судової інстанції назвав виправдувальний вирок першої інстанції вірним: загиблий пішохід біг через дорогу на червоне світло. А ось автотехнічна експертиза, на яку посилався апеляційний суд, — поганий доказ провини, тому що проводилася вона серед білого дня влітку, хоча трагедія сталася взимку і пізно ввечері.

Верховний суд вирішив, що водій технічно міг уникнути наїзду, вчасно загальмувавши, але замість цього він почав перебудовуватися. Неправильний маневр (який був здійснений, нагадаємо, пізнього зимового вечора, незадовго до півночі) коштував пішоходу-порушнику життя. Тому вирок Апеляційного суду був залишений без змін.

...Приблизно в один час з другою справою ВС розглядав ще одну ДТП і виправдав водія важкого автопоїзда, що зіткнувся з легковою машиною. Винуватцем події був водій легковика, який покалічився в аварії. І хоча прокуратура не була згодна з виправдувальним вироком, суд все-таки водія вантажівки виправдав. Але обидва учасники були на колесах. А у справах за участю пішоходів шанси водія на виправдувальний вирок досить невеликі, навіть якщо трапилася ДТП з вини пішохода.