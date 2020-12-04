ДТП по вине пешехода: виновен… водитель

ДТП по вине пешехода. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/2777-dtp-po-vine-peshehoda-vinoven-voditel.html

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Последние официальные данные о дорожно-транспортных происшествиях, взятые с сайта Патрульной полиции Украины, не внушают оптимизма. За три квартала нынешнего года случилось 118 884 ДТП. В них погибли 2484 человека, 23 693 получили травмы. Если виновником дорожной трагедии становится водитель, его вина, как правило, даже не обсуждается. А вот если произошло ДТП по вине пешехода, грубо нарушившего Правила дорожного движения, виноват в этом… снова-таки водитель.

В ПДД есть целая глава, посвященная пешеходам, в которой четко прописано, что делать на дороге запрещено. Однако судебная практика показывает, что пешеходы крайне редко признаются виновниками ДТП — в среднем в 1,5% случаев, и то, лишь тогда, когда в аварии пострадали другие люди.

А вот над водителями дамокловым мечом висит ст. 12.3 ПДД, которая звучит так: «В случае возникновения опасности для движения или препятствия, которое водитель объективно способен обнаружить, он должен немедленно принять меры для снижения скорости вплоть до остановки транспортного средства или безопасного для других участников движения объезда препятствия». И под словом «немедленно» могут подразумеваться доли секунды.

Вот два типичных дела о ДТП по вине пешехода, из которых можно сделать вывод: водитель всегда виноват.

ДТП по вине пешехода: секунда промедления — лишение прав на год

Одно дело о ДТП по вине пешехода — совсем свежее. Впрочем, сама история произошла три с половиной года назад, в марте 2016-го в Киеве. Ранним вечером, когда только начинало смеркаться, водитель легкового опеля, принадлежавшего фирме, где он работал, ехавший в средней полосе, не увидел перед собой пешехода, выбежавшего на проезжую часть. Между прочим, машина ехала со скромной скоростью 50 км в час. Водитель нажал на тормоз, но сделал это с секундным опозданием, и наезда избежать не удалось. К счастью, любитель перебегать дорогу в неположенном месте отделался телесными повреждениями средней тяжести.

Водителя же районный суд признал виновным по ст. 286 УК «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами». Первая часть этой статьи предусматривает штраф от 3000 до 5000 необлагаемых минимумов или исправительные работы на срок до двух лет, или арест до полугода, или ограничение свободы до трех лет с лишением права управлять транспортом до трех лет. Статья серьезная, но, учитывая обстоятельства, суд ограничился штрафом в 8500 грн и лишением прав на год. Кроме того, суд поступил, прямо скажем, по-божески, освободив водителя от основного и дополнительного наказания в связи с тем, что срок давности по делу истек (от происшествия до судебного решения прошло больше трех лет).

Однако суд еще обязал выплатить пешеходу из кармана водителя 25 тыс. грн морального ущерба и 13 тыс. грн процессуальных расходов. Около 16 тыс. грн суд обязал взыскать и с фирмы, на которой работал водитель. Апелляционный суд оставил приговор без изменений.

Тогда водитель отправился искать справедливости в высшую судебную инстанцию, требуя отменить приговор и закрыть уголовное производство о ДТП по вине пешехода. Адвокат осужденного водителя считал, что виновность водителя не подтверждена доказательствами: суды проигнорировали результаты автотехнической экспертизы, проведенной спустя два месяца после происшествия. Да и компенсации пешеходу присуждены незаконно, потому что он сам виноват в происшествии.

Верховный суд все-таки посчитал водителя виновным. Тот хоть и не признавал себя виноватым в происшествии, но описал его точно, и его описание совпало с показаниями потерпевшего пешехода, двоих свидетелей и данными видеорегистратора, установленного в автомобиле.

Да, в материалах были доказательства того, что пешеход нарушил ПДД, выбежав на проезжую часть, и кассационная инстанция признала, что он создал аварийную ситуацию. Но водитель… все равно виноват, потому что не предпринял немедленных мер для того, чтобы избежать столкновения. Другими словами, замешкался с торможением. «То, что опасность для движения… была создана вследствие противоправного поведения пешехода, не освобождает водителя от исполнения требований ПДР», — сказано в решении ВС, который постановил оставить приговор районного суда и решение апелляционного без изменений.

Дело о погибшем пешеходе

Дело, во многом похожее на первое, рассматривалось в Верховном суде год назад, однако последствия ДТП по вине пешехода были трагическими для нарушителя, а вот водителя суд первой инстанции все-таки оправдал.

История тоже произошла в столице почти пять лет назад. Все случилось очень поздним зимним вечером на пешеходном переходе. Для пешеходов горел красный, но двое все же выбежали на дорогу. В материалах дела было сказано, что водитель мог заранее увидеть их и затормозить, но он, снова-таки, не сориентировался вовремя, вместо тормоза включил аварийку и начал перестраиваться в другой ряд. Пешеходы продолжали перебегать дорогу, в итоге один из них попал под колеса и погиб.

Районный суд, рассматривавший дело о ДТП по вине пешехода, оправдал водителя, посчитав, что уголовное правонарушение не было доказано. Однако апелляционный суд отменил оправдательный приговор и признал водителя виновным в преступлении, предусмотренном все той же ст. 286, но более «тяжелой» второй частью, предусматривающей лишение свободы на срок от трех до восьми лет. Апелляционный суд приговорил водителя к трем годам и лишил на год прав, однако освободил его от основного наказания с испытательным сроком на год.

Адвокат водителя в своей жалобе в высшую судебную инстанцию считал оправдательный приговор первой инстанции верным: погибший пешеход бежал через дорогу на красный свет. А вот автотехническая экспертиза, на которую ссылался апелляционный суд, — плохое доказательство вины, потому что проводилась она средь бела дня летом, между тем как трагедия произошла зимой и поздним вечером.

Верховный суд решил, что водитель технически мог избежать наезда, вовремя затормозив, но вместо этого он начал перестраиваться. Неправильный маневр (который производился, напомним, поздним зимним вечером, незадолго до полуночи) стоил пешеходу-нарушителю жизни. Поэтому приговор Апелляционного суда был оставлен без изменений.

…Примерно в одно время со вторым делом ВС рассматривал еще одно ДТП и оправдал водителя тяжелого автопоезда, столкнувшегося с легковой машиной. Виновником происшествия был водитель легковушки, который покалечился в аварии. И хотя прокуратура не была согласна с оправдательным приговором, суд все-таки водителя грузовика оправдал. Но оба участника были на колесах. А в делах с участием пешеходов шансы водителя на оправдательный приговор весьма невелики, даже если случилась ДТП по вине пешехода.