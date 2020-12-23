«Укрпошту» оштрафували за завчасну виплату пенсій. Фото: Facebook

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«Укрпошту» оштрафував Пенсійний фонд майже на 1,5 млн грн за несвоєчасну виплату пенсій на Тернопільщині.

Пенсійний фонд України наклав на «Укрпошту» штраф на майже 1,5 млн грн, за те, що ми на день раніше (через перенесення вихідних на День Незалежності) виплатили пенсії в селах Тернопільської області. А ви пишете, що приватний бізнес потерпає від перевірок, — повідомив на своїй сторінці у Facebook генеральний директор «Укрпошти» Ігор Смілянський.

У рішенні, яке додав до запису Смілянський, йдеться, що «Укрпошта» порушила договір.

Також Смілянський запевнив, що «Укрпошта» оскаржить штраф у суді.

Проте зберігаємо оптимізм, бо скоро Новий рік, а у казках добро завжди перемагає зло, — додав генеральний директор компанії.

Він додав, що ПФ мав би подякувати листоношам за те, що, попри COVID-19, 3,6 млн пенсіонерів отримують пенсію навіть у найвіддаленіших селах, де банки закрили понад 600 відділень.

Наразі в Пенсійному фонді не коментують інформацію.

Нагадаємо, Сергій Марченко, міністр фінансів України, заявив, що кошти на щорічну індексацію пенсійних виплат передбачені у проекті бюджету на 2021 рік у повному обсязі.